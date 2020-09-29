В Казани прошел V Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков»

Фестиваль, организованный ФАДН России совместно с Правительством Республики Татарстан, проводится для содействия гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде.

Форум – первая и единственная в России масштабная образовательная площадка для обмена опытом и практиками по вопросам сохранения историко-культурного наследия тюркских народов. Он включает в себя образовательную программу, встречи с экспертным сообществом, представителями власти, культуры и бизнеса, тренинги и проектные сессии участников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов:

«Российская цивилизация изначально была многонациональной, полиэтничной, поликонфессиональной и мультикультурной. Она складывалась как синтез большого числа этносов, языков, культур. Российская идентичность определяется через самоощущение, чувство принадлежности к своей Родине, действительно великой стране».

Из выступления на форуме.