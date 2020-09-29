Умер эмир Кувейта Сабах IV

Кувейтский шейх Сабах аль-Ахмед аль Джабер ас-Сабах. Фото: REUTERS

Правитель Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмед аль Джабер ас-Сабах в возрасте 91 года умер в США, где находился на лечении.

Эмир Сабах IV правил Кувейтом почти 15 лет – с января 2006 года. Ранее он занимал пост главы кабинета министров, несколько десятилетий был министром иностранных дел Кувейта.

Официально о его кончине было объявлено во второй половине дня, хотя судя по изменившейся сетке вещания кувейтского ТВ, сегодняшней внеплановой встрече членов правительства и прочим деталям в стране стало известно о ней с самого утра.

Кувейт – конституционная монархия. Кандидатура следующего эмира должна быть одобрена парламентом страны.

Покойный эмир проводил политику развития кувейтско-российских отношений. Он также неоднократно обещал разобраться в деле Марии Лазаревой – россиянки, удерживаемой в Кувейте по сфабрикованным обвинениям.