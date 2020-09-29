Путин взялся за голову после доклада Голиковой

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции 29 сентября. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с коронавирусом, Владимир Путин потер рукой лоб и сказал «Понятно!».

С одной стороны, рост заболеваемости в России был налицо, а с другой, как бороться с этим - все уже хорошо знают. И тем не менее стране предстоит в ближайшее время пройти по тонкой линии между тотальным карантином и повальной пандемией.

- Маски, социальная дистанция, тем более изоляция, ограничения по месту учебы и работы, безусловно, это все людям надоело. И я их прекрасно понимаю! - начал Путин. - Но до сих пор люди не всегда понимают, что мы столкнулись с очень опасным противником. Поэтому наша с вами святая обязанность - очень тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты.

Президент поддержал предложение Голиковой изменить систему выплат медикам, работающим с коронавирусом, в дальнейшем оплачивая их труд по фактически отработанному времени. Выплаты продлить до 2021 года, но на октябрь сохранить уже существующий принцип оплаты.

- Выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и действовали до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому, наверняка, и на местах, и в центре - в Москве нужно к этому подготовиться, - заметил Путин. - Поэтому предлагаю действующий порядок на октябрь сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Регионам на фоне резкого подъема заболеваемости в Москве нужно быть готовыми «к любому варианту и к любому развитию ситуации».

- Поручил полпредам проконтролировать ситуацию в регионах, где урезают средства на школьное питание для льготников в 5-11 классах для выполнения поручения о бесплатном горячем питании для младшеклассников.

- «Количество безработных выросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году».