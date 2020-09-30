Взаимопониманию надо учиться

Главное в молодежных форумах – общение и новые друзья. Фото: ФАДН России.

Цель проведения Форума - развитие межкультурного и межрелигиозного молодежного взаимодействия в России, экспертная поддержка представителей молодежи, профессионально занимающихся реализацией государственной национальной политики.

На форуме в формате открытого диалога состоялся обмен мнениями на тему современных трендов в создании медиаконтента в сфере межнациональных отношений, а также продвижение идеи укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране.