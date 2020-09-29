Как с помощью мобильного приложения найти призвание и поменять профессию

Три идеи, которые помогут выбрать свою будущую профессию, не тратить время на теории, а сразу учиться тому, что необходимо для работы, и прокачать навыки под надзором нейротехнологий. Рассказываем о новых образовательных технологиях и проектах форума «Сильные идеи для нового времени», который 11-12 ноября проведут в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Выбрать профессию с помощью игр

Компания «Софтвей ++» разработала платформу профориентации на основе цифрового портфолио с элементами геймификации – мобильное приложение Skillometr.

«Отвечая на простые вопросы тестирования на определение интересов и ставя цель в профиль, пользователи формируют индивидуальный набор тегов (ключевых слов), распределенных по семи направлениям (спорт, инженерное и ИТ, бизнес, естественно-научное, творчество, soft skills, языковое). Во время обучения пользователи могут добавляться в сообщества по интересам, сравнивать свои результаты с однокурсниками. Через цифровое портфолио отображаются баллы и звания за прохождение основного курса и дополнительных конкурсов. Все это, являясь элементами геймификации, способствует популяризации образования», – рассказывают авторы проекта.

Как это работает?

Выбор профессии: вы проходите тест на определение интересов и склонностей.

Траектория развития: skill-портфолио рассчитывает процент знаний для точечного подбора модулей курсов.

Прохождение курсов: вы слушаете курсы, образовательные организации подтверждают их прохождение.

На платформе формируется цифровое портфолио, в котором указываются все пройденные программы и курсы. Его может посмотреть потенциальный работодатель, поэтому вероятность трудоустройства повышается с каждым новым достижением.

Из университета сразу на работу

Сегодня одна из главных претензий ко многим университетам со стороны работодателей состоит в том, что выпускники после 4–6 лет учебы не знают, что делать на рабочем месте. Теоретические знания есть, практических навыков нет. Особенно остро проблема стоит в регионах, поскольку лучшие студенты, как правило, уезжают учиться и работать в столичные вузы и компании. Автор проекта «Модель регионального партнерства университетов и работодателей» Валерий Платонов предлагает решение, которое снизит отток учащихся и повысит долю студентов, трудоустроенных по профильной специальности.

Чтобы помочь университетам трудоустраивать выпускников, региональные бизнес-лидеры разрабатывают список компетенций, прежде всего цифровых, которыми должен обладать успешный кандидат. В учебную программу включаются майноры – профильные дисциплины, которые позволяют овладеть нужными компетенциями, и стажировки. Их ведут специалисты компаний-заказчиков.

Идея модели возникла из анализа новейших зарубежных тенденций в развитии взаимодействия между работодателями и организациями высшего образования. Такие инновации мало известны не только у нас, но и в странах, где они начинают развиваться. Между тем они служат самым важным целям как работодателей, так и студентов и в перспективе помогают самим образовательным организациям противодействовать тенденции снижения ценности диплома высшего образования для работодателей. Те регионы, которые внедрят такую модель, наверняка смогут помочь сохранению и привлечению талантов, и в то же время прославить себя как самый инновационный регион в интеграции высшего образования и рабочих мест.

Валерий Платонов, председатель оргкомитета конкурса EdCrunch Award:

«Студенты, которые присоединятся к программам партнерства, получат возможности для прохождения стажировки и наставничества, приоритет для выбора стажировок и “гарантированный просмотр резюме для открытых вакансий” с участвующими в партнерстве предприятиями».

Выстраиваем профессиональную траекторию с помощью нейротехнологий

Вы устроились на работу, трудитесь в компании несколько лет, но постепенно понимаете (и вы, и ваш работодатель), что пора бы вам прокачать свои профкомпетенции и подучиться. Как правило, крупные компании, если они действительно заботятся о профессионализме своих сотрудников, используют три инструмента:

– обучение сотрудника в ведущих международных бизнес-школах;

– организация корпоративного обучения;

– открытие собственных корпоративных университетов.

Все это требует больших вложений. Конечно, иметь свой корпоративный университет статусно, но далеко не все компании могут себе это позволить. К тому же во всех трех случаях нет надежных инструментов, чтобы измерить эффективность обучения, не говоря уже о том, чтобы учить каждого сотрудника в соответствии с его индивидуальными потребностями, возможностями и задачами.

Проблема:

Индивидуальные профессиональные траектории развития сотрудников в большинстве компаний строятся стихийно и бессистемно.

Лаборатория знаний совместно с цифровой образовательной платформой «Универсариум» разработали систему, которая позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории для сотрудников компаний, причем с помощью нейротехнологий. Система называется «НейроТраектории» и состоит из нейроинтерфейса, считывающего мозговую активность сотрудника для определения его психоэмоциональных реакций. Для фиксации электрической активности мозга используется портативный энцефалограф; ПО, проводящее диагностику компетенций и оценку качества корпоративного образовательного контента, а также строящее индивидуальную образовательную траекторию и проводящее анализ эффективности обучения.

Система «НейроТраектории» позволяет объективно оценить эффективность обучения сотрудников, замерить уровень приобретенных компетенций, а также построить эффективную модель развития сотрудников на основе учета индивидуальных психоэмоциональных реакций, поведенческих особенностей и когнитивных характеристик.