Найдем время для старших!

Мероприятие состоится 1 октября в 10.00 по московскому времени и будет транслироваться на радио и на сайте «КП» (kp.ru).

С момента карантина мы провели много интересных и необычных марафонов на Радио «КП», но предстоящий обещает быть особенным!

Выбрав темой радиомарафона «День уважаемых людей», мы хотим приурочить его ко Всемирному Дню пожилых людей, который празднуется 1 октября.

Наши родители, бабушки и дедушки заслуживают уважения и внимания. Поэтому в эфире будем говорить о качестве жизни пожилых, об их финансовом благополучии – мнимом или реальном, о проблемах здоровья. Ну и конечно, вы услышите интересные биографии, и будет звучать музыка.

Генеральным партнером марафона является Почта Банк. Он заботится о старшем поколении и предлагает специальные продукты и сервисы для людей преклонного возраста. Например, пенсионеры оплачивают услуги ЖКХ без комиссии в мобильном, интернет-банке или банкомате. А еще только для них – специально выделенная Линия заботы – бесплатные телефонные консультации по самым актуальным вопросам.

В студии Радио «КП» также ожидаются любимые многими эстрадные исполнители – Лев Лещенко, Владимир Винокур, Владимир Познер и другие.

Гости радиостудии «КП» – звезды шоу-бизнеса, спорта, кино, театра, а также представители компаний и брендов – постараются создать в эфире праздничное настроение, которое перенеслось бы потом и в будни.

Но разговор мы надеемся затеять не праздный. Вместе обсудим, что можно сделать, чтобы преклонные годы были для всех содержательными, продуктивными и радостными!

Встретимся на волне Радио «КП» – 92,7 FM и на сайте кp.ru!