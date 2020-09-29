«Россети» увеличивают закупку отечественных оборудования для цифровой трансформации электросетевого комплекса

Фото: Пресс служба ПАО «Россети»

Выпуском радиоэлектроники для группы компаний «Россети» занимаются отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Что позволяет произвести цифровую трансформацию отрасли. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил во время выступления на конференции радиоэлектронной промышленности в рамках форума "Микроэлектроника 2020".

«Очень приятно наблюдать, как в течение последних двух лет организовано взаимодействие целой группы предприятий радиоэлектронного комплекса с такой мощной сетевой компанией как "Россети". Еще два - три года назад их практически ничего не связывало, ни рубля продаж российской продукции не выделялось», - пояснил Юрий Борисов.

Вице-премьер отметил, что у «Россетей» весьма внушительная инвестиционная программа.

Глава «Россетей» Павел Ливинский на выставке в рамках форума представил Юрию Борисову новейшие отечественные разработки, которые уже применяются в проектах цифровой трансформации электросетевого комплекса или могут быть внедрены в ближайшей перспективе. Среди них оборудование для построения цифровых подстанций, «умные» приборы учета и цифровая система охраны периметра отечественных производителей.

«Программа цифровой трансформации сетевого комплекса открывает широкие возможности не только для группы «Россети», но и для производителей оборудования, - отметил Павел Ливинский. - Мы ориентируемся на российских поставщиков. Для них открылся гарантированный рынок сбыта инновационной продукции, которая в дальнейшем может успешно продвигаться как в России, так и за рубежом».

В декабре 2018 года совет директоров «Россетей» одобрил концепцию «Цифровая трансформация 2030», которая позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов. Активное сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного кластера группа компаний начала еще в 2017 году. Объем сотрудничества с предприятиями ОПК вырос с 0,3 млрд до 12,6 млрд руб