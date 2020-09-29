Главы Армении и Азербайджана отвечают: Сбивала ли Турция армянский штурмовик?

Штурмовик Су-25 во время посадки. Фото: Александр КОЦ

Пришла новость, что Турция вмешалась в конфликт Еревана и Баку из-за Нагорного Карабаха. Минобороны Армении передаёт, что турецкий F-16 сбил армянский СУ-25.

В программе «60 минут» ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева выслушали мнения двух сторон. Там выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

АЛИЕВ: ТУРЦИЯ НЕ УЧАСТНИК КОНФЛИКТА

— Вы не подтверждаете и опровергаете, что турецкие ВВС сбили самолёт армянских ВВС? — задал вопрос телеведущий Евгений Попов.

— Мы этой информацией не владеем, — ответил президент Азербайджана Ильхам Алиев. — Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС ни коем образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, вы знаете, с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть.

По его мнению, армянская сторона создаёт ложные новости.

— Нам понятна цель армянской стороны по созданию таких ложных новостей: во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, которая с честью сейчас выполняет задачу по восстановлению территориальной целостности, а также создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны, тем самым попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию, — сказал президент Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире передачи "60 минут" канала "Россия".

Также он сделал важное заявление.

— Турция не является стороной конфликта, ни коим образом в нем не участвует и никакой необходимости в этом нет, — признался Алиев.

ПАШИНЯН: ИЩУТ ПОВОД ВВЕСТИ ВОЙСКА

— Пришла новость, что турецкий F-16 сбил СУ-25 армянских ВВС. Новость пришла со ссылкой на Минобороны Армении. Пилот погиб. Известно ли вам об этой информации? — спросил телеведущий Евгений Попов.

— Это уже факт, состоявшийся факт, — ответил премьер-министр Армении Никол Пашинян. — Очевидно, что и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян появился в эфире российской передачи "60 минут".

По словам Пашиняна, они ищут повод, чтобы привести свои войска в Нахичевань.

— Это азербайджанский анклав, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном, — объяснил он. — У нас есть информация, что там уже присутствует некоторые подразделения турецкой армии. В этом нет никакого секрета, потому что с августа турецкие войска находятся в Азербайджане.

По мнению премьера Армении, война началась, как продолжение их совместных учений.

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