Сколько Россия тратит на войну в Сирии и сколько на ней «зарабатывает»

Россия в Сирии уже не сторона конфликта, а миротворец. Фото: Александр КОЦ

ВТОРОЙ АФГАНИСТАН?

Как и в Афганистане, наша армия появилась в Сирии по приглашению местного правительства согласно старому договору о мире и сотрудничестве, подписанному еще в «афганские времена» - в 1980 году. На этом сходство заканчивается.

К моменту появления нашей армии в Сирии война там шла уже 5 лет. ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и «Сирийская свободная армия», сколоченная из дезертиров, были грозным противником. Вооруженным, обученным, знающим изнутри слабые стороны армии Асада. К 2015 году вооруженные силы Сирии потеряли 80% состава - убитыми, ранеными, сбежавшими. Под всеми крупными городами стояли боевики. Например, чтобы попасть из одного района Дамаска в другой, нужно было делать крюк в 50 км, объезжая захваченные территории. По территории посольства России в Дамаске наши дипломаты передвигались по противоосколочным коридорам из мешков с песком.

В Генштабе РФ прекрасно осознавали всю опасность участия в этой войне на такой стадии. Поэтому вмешательство сделали точечным. Официально назвали так: «Авиационная поддержка войскам Сирии, без проведения наземной операции». Наша группировка в Сирии - 4000 человек и 70 самолетов и вертолетов, что составляет лишь 2% российской боевой авиации. Но есть одна деталь - постоянная ротация людей и техники.

БЕСЦЕННЫЙ БОЕВОЙ ПОЛИГОН

По данным Минобороны России, боевой опыт в Сирии уже получили 63 тысячи военнослужащих, 26 тысяч офицеров и 434 генерала. Почти 90% летного состава ВКС России прошли обкатку в боевых условиях!

Штабное помещение на авиабазе "Хмеймим", Сирия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По мнению западных экспертов, Российская армия чуть ли не впервые в новейшей истории смогла применить на практике совместную работу авиации, беспилотников, ракетных войск, ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и систему разведки, спутники космических войск. И в связке с флотом.

Итог работы «боевого полигона» в Сирии подвели аналитики из RAND (исследовательского военно-политическго центра США). По их словам, Сирия дала качественный толчок развитию Вооруженных сил России. И портфель экспортных заказов российского ВПК приумножился. Все это - заслуга «авиасалона в сирийской пустыне».

Во время гуманитарной акции, организованной российскими военными в провинции Дерьа, Сирия. Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

ВДАЛИ ОТ ГРАНИЦ, НЕДОРОГО

В начале XXI века террористическая война на Северном Кавказе получила второе дыхание. Раз в два-три месяца я, как по расписанию, ездил на Кавказ, потому что там все время что-то взрывали и нападали на силовиков. Но после создания в 2013 году в Сирии «Всемирного халифата» туда со всего мира потянулись исламисты. В том числе из России. Как говорили мне дагестанские спецслужбисты, к 2015 году с Северного Кавказа в Сирию выехало до 10 тысяч боевиков и сочувствующих. Лесная война в России практически сразу стихла. Как и в среднеазиатских республиках. «Халифат» высасывал из них всех боевиков. А потом мы в Сирии просто раскатали все это сборище под орех.

Теперь цифры. По данным Генштаба РФ, наша авиагруппировка уничтожила в Сирии 35 тысяч боевиков. В альтернативной реальности эти ваххабиты «шалили» бы в самой России и в ее среднеазиатском подбрюшье. Экономисты из «Форбс» подсчитали, что для сдерживания такой армии террористов на своей территории России пришлось бы развернуть в Южном федеральном округе как минимум еще одну армию. Ее содержание обошлось бы 150 миллиардов рублей в год. Размещение нашей группировки в Сирии обходится, по данным того же «Форбс», в 58 миллиардов.

Российские бомбардировщики Су-24 в Сирии, февраль 2016 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАКОЙ ТОВАР БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЮТ

Сколько стоят порт и авиабаза на Средиземном море? Такого товара нет на рынке. Но Россия получила и то и другое в безвозмездное пользование на 49 лет. Наша авиабаза Хмеймим еще расширена, а в порту Тартус может размещаться до 10 военных кораблей, в том числе атомных.

Первая экспедиция российского флота в Средиземное море была организована еще Екатериной II в 1769-м. Но утвердиться там он смог только при СССР. Средиземноморская эскадра сначала базировалась в Египте, в Александрии и Порт-Саиде, но потом была вынуждена перебраться в сирийский Тартус. А в 1992-м Средиземноморская военная эскадра была распущена.

И вот в 2015 году колесо истории сделало полный оборот. Зачем?

Первая причина - экспорт нефти и газа для бюджета России по-прежнему важен. И фокусы с обрушением цен на энергоносители Россия может пресечь, так как теперь контролирует магистральный путь, связывающий Запад и нефтеносные районы Персидского залива. Есть еще важный момент - дружба с одним из самых развитых государств Ближнего Востока. Кормить Сирию не придется, она сама кого угодно прокормит. С начала войны Сирия не закупала за рубежом продовольствия.

Перед началом парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на авиабазе "Хмеймим", 2016 г. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, еще до войны российские компании инвестировали в Сирию $20 миллиардов. Благо было куда инвестировать - у Сирии есть химическая промышленность, фармацевтика, нефтепереработка, металлургия, сельское хозяйство, легкая промышленность. Не вмешайся мы в войну, все эти капиталы пропали бы. Я видел, как быстро сирийцы восстанавливали свои города после обстрелов. Несколько лет мира позволят оживить сирийскую экономику, а Россия лишь утвердится в регионе как миротворец. И кто сказал, что статус «миротворца с кулаками» не приносит практической выгоды? США?

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