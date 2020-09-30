Вопрос дня: А как вы вторую волну коронавируса собираетесь пережить?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Алексей КОРТНЕВ, лидер «Несчастного случая»:
- Поедем на дачу. Начнем в онлайне давать концерты. Попробуем это как-то монетизировать. Главный урок из прошлого карантина - жизнь не заканчивается. Да, труднее. Да, доходы сокращаются. Ну, урежем расходы…
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- По видеосвязи буду встречаться с избирателями. Проблем у людей становится больше. Где-то отшили в больнице. Где-то тест не смогли сделать. Где-то денег на лекарства нет. В разгар коронавируса наступает «военное время».
Лариса СЕРЕГИНА, медсестра:
- Я сторонница карантина. Мы мотаемся с вызова на вызов. Делаем тесты на ковид. Люди шатаются по магазинам, ездят на метро. Маски в лучшем случае болтаются на подбородке. Меры безопасности не соблюдают. Значит, нужно сидеть дома.
Игорь БОРИСОВ, владелец кафе:
- Второго удара с карантином не выдержим. Прошлой весной персонал увольнялся, искал другую работу. Заработки рухнули - доставка еды на дом не спасла. Наступит карантин - нам придется сворачиваться.
Инна СИРОТКИНА, учитель:
- Готовимся к карантину. В классе установили камеру, чтобы показывала учительскую доску. Добыли микрофон-петличку. Так будут идти уроки в прямом эфире.
Антон АНДРОНОВ, ученик 11-го класса:
- У дистанционного обучения есть две стороны. Первая - можно спокойно готовиться к ЕГЭ и не отвлекаться на другие уроки. Вторая - занятия по зуму не дают нормально учиться.
Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:
- Я и не выходил с удаленки. В разгар коронавируса увеличивается число клиентов. Некоторые боятся за свое здоровье. Другие переживают, что не смогут прокормить семью. Но большинство боятся не умереть, а остаться с пустым кошельком.
Илья, читатель сайта KP.RU:
- Копим деньги. За себя не боюсь. Работаю в бюджетном учреждении. Нас без зарплаты не оставят.
Алена, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):
- Переедем к родителям в деревню. Уже договорились с ними. Там участок большой, дом просторный. И дети с бабушкой и дедушкой побудут.