Вопрос дня: А как вы вторую волну коронавируса собираетесь пережить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей КОРТНЕВ, лидер «Несчастного случая»:

- Поедем на дачу. Начнем в онлайне давать концерты. Попробуем это как-то монетизировать. Главный урок из прошлого карантина - жизнь не заканчивается. Да, труднее. Да, доходы сокращаются. Ну, урежем расходы…

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- По видеосвязи буду встречаться с избирателями. Проблем у людей становится больше. Где-то отшили в больнице. Где-то тест не смогли сделать. Где-то денег на лекарства нет. В разгар коронавируса наступает «военное время».

Лариса СЕРЕГИНА, медсестра:

- Я сторонница карантина. Мы мотаемся с вызова на вызов. Делаем тесты на ковид. Люди шатаются по магазинам, ездят на метро. Маски в лучшем случае болтаются на подбородке. Меры безопасности не соблюдают. Значит, нужно сидеть дома.

Игорь БОРИСОВ, владелец кафе:

- Второго удара с карантином не выдержим. Прошлой весной персонал увольнялся, искал другую работу. Заработки рухнули - доставка еды на дом не спасла. Наступит карантин - нам придется сворачиваться.

Инна СИРОТКИНА, учитель:

- Готовимся к карантину. В классе установили камеру, чтобы показывала учительскую доску. Добыли микрофон-петличку. Так будут идти уроки в прямом эфире.

Антон АНДРОНОВ, ученик 11-го класса:

- У дистанционного обучения есть две стороны. Первая - можно спокойно готовиться к ЕГЭ и не отвлекаться на другие уроки. Вторая - занятия по зуму не дают нормально учиться.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Я и не выходил с удаленки. В разгар коронавируса увеличивается число клиентов. Некоторые боятся за свое здоровье. Другие переживают, что не смогут прокормить семью. Но большинство боятся не умереть, а остаться с пустым кошельком.

Илья, читатель сайта KP.RU:

- Копим деньги. За себя не боюсь. Работаю в бюджетном учреждении. Нас без зарплаты не оставят.

Алена, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Переедем к родителям в деревню. Уже договорились с ними. Там участок большой, дом просторный. И дети с бабушкой и дедушкой побудут.