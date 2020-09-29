Разбор мифа: правда ли, что в Карабахе воюют турецкие самолеты и сирийские наемники?

Нынешняя война — бой не только двух армий, но и двух версий одних и тех же событий. Снаряды в этой информационной войне — «правильно выстрелившие» новости: как откровенные фейки, так и более тонкая полуправда.

К последней относятся многочисленные публикации о том, что в небе над Нагорным Карабахом со стороны Азербайджана действует турецкая авиация: боевые самолеты и беспилотники.

Так, глава НКР Араик Арутюнян на экстренном заседании Совбеза непризнанной республики заявил, что нагорнокарабахские военнослужащие сбили турецкий истребитель F-16. «[Против НКР] воюет не Азербайджан, воюет Турция: там есть не только беспилотники, не только самолёты, но также и воинские соединения, военные и так далее», — отметил он. Позднее о том же сказал и президент Армении Армен Саркисян.

Серьезными доказательствами такие новости подкреплены не были. На карте Закавказья видно, что «турецкой авиации» для боевых действий — например, запуска ракет по району противостояния, — надо либо простреливать весь Карабах, либо направлять ракеты через территорию Армении и Ирана.

Да и в нынешнюю информационную эпоху — переброску войск или авиаэскадрилий утаить невозможно. Авиаресурcы типа Flightradar24 перелеты турецкой авиации в Азербайджан не фиксировали. Более интересен тезис о турецких беспилотниках «Байрактар», участвующих в конфликте. Действительно, такие аппараты Баку, как и Киев, официально закупили у Анкары. Помимо турецких, в аквапарке Азербайджана есть и израильские дроны — которыми управляют азербайджанские расчеты. А ещё у страны есть некое количество российских вооружений. В этой логике можно утверждать, будто с восточной стороны Карабаха воюют также Израиль и Россия.

Ещё одна горячая тема — мифический турецкий спецназ, якобы приехавший в Карабах вместе с сирийскими наемниками. В качестве доказательств традиционно фигурируют «фото и видео из соцсетей». По стилю очень похоже на недавний фейк про «российский спецназ, введенный в Беларусь для разгона митингов». Главный вопрос — как же на конфликт у южных границ реагировать нам. Власти НКР и Армении говорят, что за этой атакой стоит Турция, а значит, Россия должна вмешаться, чтобы не допустить разрастания конфликта.

Этот тезис транслируют даже звезды шоу-бизнеса, слабо понимающие в политике и уж тем более военной науке.

При этом в условиях достаточно активных действий ВС Азербайджана, попытка списать все военные трудности на «турецкое присутствие» — самый простой способ хоть как-то оправдаться и сохранить лицо.

Далее, разговоры об участии Турции в закавказском конфликте — лишь способ добиться более решительных действий от России, которая продолжает мудро сохранять нейтралитет.

Отдельные противоречия между Турцией и Россией в Сирии и Ливии, может быть, и есть — но их абсолютизируют, утверждая, будто «Анкара пытается отомстить Москве» в совершенно другом регионе.

Такие рассуждения подхватывают не только зарубежные, но и некоторые российские эксперты, не задумываясь, что Москва и Анкара давно научились решать все вопросы в конструктивном ключе.

Напротив, в конфликте Баку и Еревана Кремль последовательно выступает за возвращение к переговорам, а с Азербайджаном Россию, по словам главы МИД Сергея Лаврова, связывает стратегическое партнёрство.

Да и наивно думать, что Москва, сохраняя контакт с Ереваном, не замечает откровенно антироссийских настроений и акций, которые подогревает (или никак не одергивает) руководство республики.

Так что пока перспективы втягивания РФ в конфликт в Карабахе — и тем более прямое столкновение с Турцией — минимальны. Москва и Анкара сумели преодолеть даже последствия инцидента с уничтожением нашего Су-24 пять лет назад, а ведь это было куда более принципиально для Кремля, чем ситуация вокруг НКР.