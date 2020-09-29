"Болен, исхудал сильно": Эммануил Виторган показал изменившегося Андрея Чернышова

Актер Андрей Чернышов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей Чернышов полюбился телезрителям по ролям в сериалах "Анатомия убийства", "Общая терапия", "Земский доктор", "Колечко с бирюзой", "Хуторянин" и многим другим. Долгое время артист слыл завидным холостяком, его называли секс-символом. Но три года назад женился на актрисе Марии Добржинской. О своей личной жизни Андрей говорить не любит, у него нет аккаунта в соцсетях. Так что о судьбе кумира поклонники вынуждены узнавать из прессы или от его коллег. Так произошло и на этот раз.

Эммануил Виторган не на шутку перепугал всех почитателей таланта Андрея Чернышова. В блоге 80-летнего актера появились несколько фото и видео со съемок. В кадре многодетный отец позирует с Чернышовым. Публика была шокирована тем, как выглядит Андрей. Он сильно похудел и мало похож на себя прежнего.

"Виторган в 80 лет выглядит здоровее молодого Чернышова", "Что произошло с Чернышовым?", "Не узнать! Он так похудел!", "Чернышов болен, исхудал сильно...", "Кто знает, почему Андрей так схуднул?", - интересуются встревоженные фолловеры.

Сам Виторган поспешил успокоить публику, не вдаваясь в подробности. Он лишь отметил, что Андрей находится в хорошей форме.

К слову, Чернышов никогда не считал себя секс-символом. Более того, у Андрея не было многочисленных романов, да и в эпицентре скандалов он никогда не оказывался. Актер уверен, что его можно причислить к категории счастливых людей, ведь среди тысяч потенциальных претенденток на свое сердце, он сумел разглядеть ту самую единственную.

С Марией Добржинской он тайно встречался десять лет. О роомане Андрея и Маши знали только близкие друзья звезд. "Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело… А если серьезно, мы с Машей не спешили, потому что всегда мечтали жениться «раз и навсегда». Как наши родители, которые прожили всю жизнь душа в душу...", - делился артист.

Артисты зарегистрировали свой брак в Москве, после чего обвенчались в Греции, а потом пара отправилась в свадебное путешествие на Кубу. "Для нас роспись была всего лишь формальностью, необходимостью для венчания. А вот уже на венчании все было куда торжественнее Понимаете, наши отношения текли очень плавно, развивались постепенно. Мне кажется, что это судьба. Ранее мы просто не были готовы к браку. Не совсем понимали, что такое ответственность. Если бы мы поженились раньше, неизвестно, как бы сложились отношения. А так, все получилось отлично. Никто не форсировал события, не тормозил их специально", - подчеркнул актер.

После официальной регистрации брака отношения влюбленных ничуть не изменились. Они все также работают вместе в театре, а в свободное время предпочитают путешествовать.