Фуад Ахундов: Летом 50 тысяч записались азербайджанцев добровольцами, сейчас вряд ли меньше

Участники пикета в поддержку Азербайджана в Стамбуле, Турция. Фото: REUTERS

Заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов дал комментарий kp.ru по поводу настроений в обществе и отношения людей к войне в Нагорном Карабахе и к реакции в мире на нее.

- В телесюжете на российском ТВ из Баку показали очереди добровольцев в военкомат. Это локальное явление или массовое?

- Вы наверное не помните, но когда в июле этого года нас в Карабахе обстреляли, люди тоже шли добровольцами. Тогда 50 тысяч записалось. Когда Гитлер оккупировал 9% территории нашей страны, для нас это была Великая Отечественная война. У нас сейчас оккупирована 20% территории — как мы должны реагировать?

- Армия Азербайджана и по технике, и по живой силе значительно превосходит противника — вы уверены в победе?

- Мобилизация у нас объявлена частичная. Призываются из запаса люди конкретных военных специальностей. Наша армия гораздо сильнее армянской.

- Люди в Баку больше прислушиваются к тому, что говорят в Анкаре или к тому, что звучит из Москвы?

- Турецкий народ — братский народ, и он нас поддерживал и поддерживает. Но ни о каком участии ни единого офицера, ни единого турецкого солдата и речи нет. То, что звучит из Москвы, мы тоже понимаем. Но частично. Мы понимаем, что вы хотите подчеркнуть равноудаленность. Но уже четыре раза Россия голосовала в Совебзе ООН за то, чтобы были выведены войска оттуда, где мы сейчас воюем. И что? 30 лет мы ждали, что вы надавите на Армению - и она выведет войска. В этой истории нельзя быть равноудаленными. 30 лет болтают, болтают, болтают. А сейчас контратаку мы провели. Лавров же нейтральный человек — и он сказал, что армяне хотели продвинуться на 15 километров. То есть 20 процентов территории - этого мало? И мы даем достойный ответ.

Заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. Фото: Youtube

- В Азербайджане народ знает, что их страну официально поддержал, например, Афганистан?

- Общество это знает. Но не понимает, почему только мусульманские страны поддерживают наши действия? Почему не поддерживает весь мир? Право на нашей стороне, мы освобождаем территорию от захватчиков.

- Напряжение у обычных людей в Баку чувствуется?

- Настроение у людей очень хорошее. Такое же, как в Москве в 1941-м, когда отбросили немцев. Конечно, обидно что гибнут люди. И с нашей стороны, и с той. Но армянские матери должны задуматься: какого черта их сыновья воюют на чужой земле?

- Из Баку сейчас нельзя улететь, к вам нельзя прилететь — показывают пустой аэропорт с «мертвым» табло.

- Вы правы, но даже это с пониманием воспринимается. Я не видел и не слышал никого, кто бы этим возмущался, ну да, неприятно. Но ограничения частичны — приостановлены не все полеты.

- В магазинах, на рынках ситуация с продуктами ухудшилась?

- Не изменилась. Ассортимент не уменьшился.

- Люди сдают кровь?

- Сдают, но нет обращений делать это массово.

- Цензура на информацию из зоны конфликта есть?

- Информация доступна в полном объеме. Но по техническим причинам бывают перебои в сети на несколько часов в день. Сюжеты на ТВ из зоны конфликта идут регулярно.

- Никакие средства массовой информации, например, оппозиционные, не пострадали сейчас от ограничений?

- Такого нет. Возможна военная цензура на передачу информации о дислокации или передвижениях войск — но только и всего. Кстати, надо отметить , что оппозиция сейчас едина с настроениями народа. Внутриполитические распри забыты.

- Есть ощущения, что страна бросила все ресурсы ради победы в Карабахе?

- Не знаю по поводу брошенных ресурсов. Но мы это вряд ли заметим. У нас экономически и финансово мощная держава.

- Что говорят в народе — затянутся боевые действия или скоро прекратятся?

- Лучше всего это понятно военным. Но этот вопрос задает сейчас каждый азербайджанец: надолго ли? Пока непонятно. На нас большое давление, на президента, со стороны международных структур — прекращайте огонь. Но нам же 30 лет обещали помочь разрешить конфликт. Кого задерживали в 1990-м внутренние войска МВД СССР во время операции «Кольцо» — незаконные вооруженные формирования, армянские. А после развала Союза придумали термин «Народ Нагорного Карабаха».

- Люди доверяют тому, что говорится о потерях в Карабахе?

- Сейчас невозможно скрыть истинные цифры потерь — у всех же есть интернет, смартфоны, все фиксируют. Но ТВ , например, ваше, показывало фейковые кадры об уничтожении танка — там в прогулочном темпе впереди идет пехота, и ракета летит по непонятной траектории…

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