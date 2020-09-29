Андрей Рублев выиграл свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» в пяти сетах

Российский теннисист Андрей Рублев. Фото: REUTERS

«Ролан Гаррос», старт которого из-за пандемии перенесли с конца мая на конец сентября, начался для российских теннисистов неоднозначно. Карэн Хачанов выиграл свой стартовый матч у поляка Камиля Майшака (7:6; 6:3; 6:3), хотя и помучился в первом сете.

А вот лучший теннисист России, 5-я ракетка мира Даниил Медведев, свой стартовый матч венгру Фучовичу проиграл (4:6; 6:7; 6:2; 1:6).

Напомним, что дойдя до полуфинала на US Open, где Медведев проиграл будущему победителю Доменику Тиму, Даниил отказался от турнира в Гамбурге и настроился на «Ролан Гаррос». Но переход с харда на земляное покрытие ему не удался. Даниил вновь споткнулся в первом же раунде, как и три года подряд. Поразительно, но за четыре «Ролан Гаррос» Медведев не выиграл в Париже вообще ни одного матча! Но, главное, что Медведев во время последней встречи с Фучовичем, как и в полуфинале US Open с Тимом, стал психовать и не смог наладить игру.

У Андрея Рублева получилась совсем другая история. Проиграв в четвертьфинале на US Open как раз Даниилу Медведеву, Рублев полетел в Гамбург, где выиграл свой пятый в карьере титул, победив в финале 6-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса. В Париж Рублев приехал явно уставшим и уступил в стартовом матче Сэму Куэрри два первых сета, но потом вытащил три других и впервые в карьере выиграл пятисетовый матч (6:7; 6:7; 7;5; 6:4; 6:3). Эта встреча продолжалась 3 часа 17 минут. Во втором круге Рублев сыграет с испанцем Александро Давидович Фокина, который занимает 70-е место в мировом рейтинге.

Кстати, Андрей Рублев после победы в Гамбурге поднялся на две позиции и занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге. В случае успешного выступления в Париже 22-летний российский теннисист может впервые войти в первую десятку.