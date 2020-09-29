Предпринимателям и самозанятым тоже дадут ипотечные каникулы

На пленарном заседании Государственной думы РФ. Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Как говорится, опомнились. Кризис уже полгода, а законодатели только сейчас поняли, что нужно распространить меры поддержки не только на наемных работников, но и на предпринимателей, которые зачастую пострадали даже больше. Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «О потребительском кредите». Теперь взять ипотечные каникулы смогут самозанятые и предприниматели, работающие на патенте.

Условия для получения отсрочки предлагают сделать примерно такие же, что и для наемных работников. Либо банкротство предпринимателя, либо снижение его доходов более чем на 30%. При этом объем выплат банку должен составлять более 50% от реальных доходов, а ипотечная квартира должна быть единственным жильем заемщика. Кроме того, уважительными причинами для предоставления каникул считается временная нетрудоспособность (в течение двух месяцев и больше), инвалидность первой или второй степени.

- Поправки разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами, это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса, - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, сейчас ипотечные каникулы положены только наемным работникам, которые могут подтвердить свои доходы (и их снижение) официальной справкой 2-НДФЛ. Для самозанятых и предпринимателей, работающих на патенте, банки могут формировать собственных список документов, доказывающих снижение доходов и право заемщика получить ипотечные каникулы.

Правда, есть существенный риск. Если отдать принятие решение на откуп банкам, есть вероятность, что доля одобрений будет небольшой. Это доказывает опыт предыдущих лет. Когда заемщики-физлица обращались за реструктуризацией самостоятельно, банки неохотно шли навстречу или выставляли кабальные условия. После принятия в июле прошлого года закона, обязывающего банки предоставлять ипотечные каникулы, положение заемщиков, попавших в трудное финансовое положение, сильно улучшилось.

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