За секс и алкоголь, против спайсов

Кадр из фильма "Лара" режиссера Яна-Оле Герштера.

Кто бы мог подумать, что название рубрики может принять форму будущего времени? Мы до сих пор не знаем не обернется ли оно весьма пессимистичным вариантом «Фильмы, которых здесь не было и, возможно, не будет». Впрочем, будем рассчитывать на то, что хорошее кино прорвется через надвигающуюся очередную волну эпидемии, и так или иначе заявит о себе во времени и пространстве.

Один из них - фильм Робера Гедигяна «Молитва во имя Бога» (в оригинале - Gloria Mundi). Ариан Аскарид играет уборщицу с золотым сердцем, работающую с утра до вечера, чтобы разрулить сложнейшую ситуацию с детьми, новорожденной дочкой Глорией (отсюда Gloria Mundi), и двумя мужьями - настоящим, водителем автобуса, и бывшим - только что вернувшимся из тюрьмы. Этот неочевидный участник прошлогоднего венецианского конкурса - типичный пример missing picture, несмотря на то, что работа актрисы, отмеченная трогательной эмпатией по отношению к «простым людям», была удостоена престижного Кубка Вольпи. Кто еще, кроме Кена Лоуча снимает сейчас простое и душераздирающее кино о людях, убирающих наши офисы?

Немецкая «Лара» Яна-Оле Герштера и вовсе прошла мимо главной фестивальной тройки. Чего точно бы не случилось если бы главную роль в нем сыграла Изабель Юппер, а не ничем ей не уступающая Коринна Харфуш. Она играет страшную суку, которую ненавидят все, кто ее знает. Свой 60-й день рождения девушка решает отметить утренним выкидышем из окна, но обстоятельства заставляют ее дать последний шанс этой постылой жизни: Лара решает еще немного испортить жизнь своему сыну (еще один блестящий немецкий артист, Том Шиллинг, из «Работы без авторства»). Она всегда была такой максималисткой, рубила правду-матку - в первую очередь себе самой. Последнее встречается нечасто, поэтому хотелось бы посвятить этот показ воинствующим российским феминисткам.

А сколько вы знаете фильмов, которые рассказывали бы о … положительных сторонах алкоголизма? Программу откроет вещь под названием «Еще по одной» - один из лучших фильмов Томаса Винтерберга, соратника Ларса фон Триера. В главной роли — Мадс Микельсен, международно известный датский актер, игравший злодея в бондовском фильме «Казино рояль». Фильм — остроумная парабола на тему свободы и раскрепощения, которую дарит алкоголь. Группа учителей начинают пить в рабочее время, чтобы поддержать уровень алкоголя в крови, который, по их мысли, является для человека оптимальным. И их скучная жизнь волшебно преображается!

Нечасто увидишь в кино и выдающегося российского танцовщика Сергея Полунина - он сыграл главную роль в фильме с непритязательным названием, но зато большим количеством фронтальной наготы «Обыкновенная страсть». Смысл составляет наваждение, которое герой Полунина вызывает у никогда не сталкивавшейся с напором русской души француженки (Летиция Дош). Вся ее жизнь теперь полностью подчинена любовным свиданиям с женатым русским мужчиной - впрочем, совершенно не собирающимся менять ради нее свою жизнь. Фильм поставлен женщиной (Даниэль Арбид), но живописует полную эмоциональную и сексуальную зависимость женщины от мужчины (никак не наоборот, и равноправием здесь тоже не пахнет), что по нынешним временам весьма смело и даже свежо. Фильмы «Еще по одной» и «Обыкновенная страсть» вошли в селекцию несостоявшегося Каннского фестиваля 2020.

Как и в прошлом году, в программе нашла себе место независимая картина из еще более братской, чем раньше, республики Беларусь. Spice Boyz - довольно уникальный случай фильма ужасов, основанного на реальных событиях. Причем, заметим, что снят он задолго до отмеченных неоправданной жестокостью разгонов мирных протестов после президентских выборов в Беларуси. В основе сюжета - история одной подростковой «вписки», во время которой ее участники переборщили с изменяющими сознание веществами. Результат - грамотно сделанный подростковый хоррор, разудалость которого авторы сознательно разрушают по-настоящему шоковым финалом, где нет ни бутафорской крови, ни отпиленных конечностей. Мораль проста и созвучна окружающей нас новой реальности: будьте осторожны и оставайтесь вменяемыми.