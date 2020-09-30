"Лошадиная доза": раскрыты результаты анализов утонувшей дочери Владимира Конкина

В крови Софии Конкиной обнаружили следы алкоголя и снотворного. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Конкин тяжело переживает семейную трагедию. Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" София утонула в бассейне. 29 сентября 32-летнюю женщину похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Церемонию посетили родственники и друзья Софии. На кладбище присутствовала и ее дочь Алиса.

Внучка Владимира Конкина до последнего не верила в смерть мамы. Да и когда именитому артисту сообщили о гибели 32-летней дочери Софии, актер не сразу поверил. Близкие еще какое-то время надеялись: их пытаются ввести в заблуждение мошенники. Однако вскоре членам семьи пришлось принять страшный факт. "Володя много плакал в эти дни, не мог ни есть, ни пить, ни говорить. Ему очень плохо", - рассказал близкий друг звезды.

А от реакции на смерть мамы - 11-летней Алисы, узнавшей о смерти самого родного человека, у ее близких чуть не разорвалось сердце. "Говорит: «Мама, как же так! Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить». И все молчат, а что тут скажешь…», - цитирует мужчину "СтарХит".

В школу Алиса пока не ходит. Ее привезли жить к дяде. Сын Конкина хочет удочерить ребенка погибшей сестры. "Я, к сожалению, удочерить Алису не могу, поскольку мне уже почти 70 лет. Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение", - рассказал актер в эфире программы "Пусть говорят".

При жизни у Софии были напряженные отношения с отцом Алисы. Она развелась с бывшим мужем из-за того, что тот стал злоупотреблять алкоголем. Сейчас мужчина не контактирует с семьей Конкиных. "Он не связывался с нами после всей этой ситуации. Честно сказать, я не хочу обсуждать этого человека", - заявил артист.

Единственное, о чем он сейчас может думать - это расследование обстоятельств смерти Софии. Он уверен, что наследница не могла утонуть, ведь она с самого детства прекрасно плавала. К тому же, артисту кажется странным, что именно в тот момент, когда его дочь находилась в бассейне, камеры в фитнес-клубе перестали работать.

Владимир Конкин с дочерью Софией. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сейчас по этому поводу ведется расследование. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

По словам криминалиста, результаты химико-токсикологических исследований мочи и крови погибшей Конкиной шокировали даже его. Согласно им, в обоих анализах были показатели более двух промилле алкоголя и следы снотворного.

"Кровь всегда исследуют на наличие заболеваний и алкоголь. В моче ищут следы препаратов и наркотиков. Я, как «выездник скажу, что сталкивался с таким тандемом - снотворное и лошадиная доза алкоголя не один раз. Обычно это использовали люди, которые знали, чего хотят. Конечно, остается небольшая вероятность, что девушка могла перепутать таблетки, как говорится, ну или что это было кем-то устроено специально так, чтобы сложилось определенное мнение. Судя по результатам исследований, София выпила больше актера Михаила Ефремова. У того в крови было 2,1 промилле. Это около одной пол-литровой бутылки водки", - цитирует его сайт mk.ru.

По его словам, опьянение более двух промилле невозможно скрыть - спутанность сознания, шатающаяся походка, притупление чувства боли. Плюс еще снотворное.

При этом адвокат отца погибшей Юлия Нитченко настаивает на том, что София не планировала умирать."Владимир Конкин рассказал мне, что незадолго до трагедии он встречался с Софией и предлагал ей деньги, чтобы та погасила свои долги. Девушка не сильно была обеспокоена кредитами и всегда знала, что рядом отец, который готов ее поддержать", - рассказала защитница.

В свою очередь, близкая подруга Софии подчеркнула, что смерть женщины - несчастный случай, передает 5-tv.ru.

Меж тем психиатр-нарколог Алексей Казанцев описал состояние, в котором находилась Конкина перед смертью. "Она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени. Человек в таком состоянии заторможен, нарушается координация движения, нарушается критика к своему состоянию. Как говорится, «нам море по колено и реки по плечо». Если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут", - рассказал врач.

Казанцев обратил особое внимание на наличие в крови Конкиной снотворного. По его словам, этот коктейль может привести к алкогольной коме и летальному исходу. "Под таким воздействием человек не может даже пройти ровно по одной линии. А плавание - это еще и физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться", - заключил нарколог.