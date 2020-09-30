Наташа Королева дала первое интервью после измены Тарзана: «Мужчинам легче – на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию»

Наташа Королева дала советы женщинам: что делать, если муж не обращает внимания. Фото: кадр видео.

Наташа Королева дала первое интервью после измены мужа Сергея Глушко: в youtube-шоу психолога Аллы Занимонец «Почти серьезно» певица порассуждала на тему кризиса среднего возраста у женщин. Артистка призналась, что уже сталкивалась с проблемами в браке, и дала советы женщинам, которых не удовлетворяет семейная жизнь.

«Кого-то кризис накрывает в 40, кого-то в 50, но накрывает сильно», - предупреждает психолог. Наталье Королевой – 47 лет и, по ее словам, ей хорошо знакомы душевные переживания женщин среднего возраста.

Певица призналась, что в ее браке уже были кризисные ситуации. Фото: кадр видео.

- Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье, - предупреждает Королева. - И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Или бывает по-другому. Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче – на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети. Для них это сложней гораздо.

По мнению певицы, в этот момент женщина должна взять себя в руки и полностью пересмотреть свою жизнь. Начать за собой следить, сделать модную стрижку, купить красивое платье - словом, сделать все для того, чтобы привлечь внимание мужа.

- Вот в этот момент вы просто должны себя собрать. Выбросить старый гардероб купить что-то новое. То есть заставить себя. Это очень важно, - говорит Королева

- У тебя было такое? – спросила ее ведущая шоу.

- Конечно! – призналась Наташа.

Певица порассуждала на тему кризиса среднего возраста у женщин. Фото: кадр видео.

Певица уверяет, что в свои 47 лет не делает с лицом никаких серьезных процедур – даже не колет ботокс. К пластике Наташа относится сдержанно и говорит, что пока не хочет ложиться под нож.

- Надеюсь, я обращусь к хирургам только лет в 60, - говорит Королева.

Наталью возмущает то, что в 40 лет в России женщин уже начинают называть старухами и принимаются порицать за короткие юбки и снимки в бикини.

- Если гармонично все сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать? – возмущается звезда.

По словам певицы, она адекватно оценивает свою внешность, и научилась грамотно скрывать недостатки фигуры.

- Я очень к себе объективна. И я всегда смотрю на себя в зеркало достаточно критично. Я вижу все свои недостатки и просто знаю, как это грамотно спрятать, если что-то появилось. Или как поработать над собой, если я что-то запустила и наела лишние килограммы, - рассуждает Наталья.

Наталья уверяет, что в свои 47 лет не делает с лицом никаких серьезных процедур – даже не колет ботокс. Фото: кадр видео.

Напомним, несколько дней назад Сергей Глушко, поначалу отрицавший, что был неверен жене, публично покаялся и сознался: да, было. В Инстаграме супруг Наташи Королевой опубликовал покаянный пост, в котором подробно рассказал о ночи страсти с двумя прелестницами. Плотским утехам Тарзан предавался в супружеской спальне, пока его половинки не было дома.

- Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей.

Любовница стриптизера - малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, в свою очередь, уверяет, что встречалась с Тарзаном полтора года. Поначалу девушка настаивала, что она беременна. Но затем, сделав прямо во время эфира ток-шоу тест, шокировано объявила, что ошиблась. Ситуация и вправду напоминает плохой театр – тем более, что в прошлом Шульженко не раз принимала участие в телешоу, играя роли вымышленных персонажей.

Тем временем, по словам директора Королевой, Наташа уже простила мужа. Сейчас супруги отдыхают в Турции.

- У них любовь, столько лет вместе. Все у них нормально. Я тридцать лет с этими людьми знакома, такой инцидент произошел впервые, - заявила Марина Наринская в шоу «Звезды сошлись». - Просто никто не ожидал, что девочка Настя влезет туда, где ей нет места.