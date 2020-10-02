Писатель Вадим Панов: За Белоруссию сейчас идет борьба между Москвой и Западом

Женский протест не ноу-хау Белоруссии. Еще 19 лет назад в Аргентине дамы устроили «марш пустых кастрюль». Фото: REUTERS

Среди книг Вадима Панова есть и те, что описывают близкое будущее после апокалипсиса. К счастью, он пока не произошел. Но политические бури сотрясают Белоруссию. Что ждет ее завтра? Об этом мы и спросили знаменитого писателя-фантаста.

Независимость не потеряет

- Среди сценариев будущего Белоруссии утрата ею независимости - фантастический исход?

- Этого не произойдет. Возможно ли внешнее управление? Если мерить мерками XIX века - то нет. Если современными - то возможно. Наиболее близкий вариант - экспорт высших управляющих менеджеров.

- Как у соседей?

- Самый яркий пример уже осуществленного экспорта менеджмента - все страны Балтии. Ими управляют кадры, либо выросшие в США, Канаде и Британии, либо там обученные и получившие посты во всех ключевых структурах власти. Белоруссии сейчас предлагают такое же.

- Хунта в Белоруссии возможна?

- Военный переворот в Белоруссии крайне сомнителен. Менталитет не тот. Хотя агрессивным можно сделать любого человека. Но не любой народ. У белорусов нет и пока не может быть такого националистического, близкого к нацистскому ядра, которое было сформировано в XXI веке на западе Украины - на территориях, отошедших СССР в 1939-м. Западная Белоруссия тоже отошла, но там был другой национальный состав и другие настроения.

- Антифашистская прививка спасет Белоруссию?

- Прививка для Белоруссии, которая потеряла в Великую Отечественную каждого четвертого жителя, была. Но действие этой прививки заканчивается вместе с уходом ветеранов и свидетелей той войны.

- Союзное государство мы так и не построим?

- Сейчас об этом говорить не очень ко времени. Хотя это стало бы неплохим вариантом для обеих стран. Белорусы успели сохранить свой промышленный и аграрный потенциал. Украинцы не смогли. Для белорусов Россия - единственная страна, заинтересованная в сохранении такого потенциала. Всем остальным нужны только белорусские земли как сырьевой придаток Европы. В который превращается на наших глазах та же Украина.

Вадим Панов. Фото: Личный архив

Лукашенко удержится

- То есть выбор у белорусов невелик - союз с Россией или сырьевой придаток Европы?

- Это зависит лишь от политической воли руководства Белоруссии и России. Оба варианта вероятны - но не в пропорции 50 на 50. Уже скоро мы наверняка поймем, в каких пропорциях. Кто сыграет эту партию лучше - Москва или коллективный Запад, тот и получит Белоруссию. Но не в качестве приза, конечно.

- А в качестве чего тогда?

- Места для долгосрочной работы.

- Евросоюз не свалит Лукашенко?

- Мнение Евросоюза не должно тут волновать не только его и белорусский народ, но и нас с вами. Особенно после того, что случилось на Украине. Евросоюз - всем понятно - не является беспристрастным. Если у него появилось желание помахать дубинками - такая возможность есть и в Париже, и в Берлине - прямо под камерами.

- Но сам Лукашенко допускает конституционную реформу и после нее новые выборы.

- Допускать и сделать - разные вещи. Вот можно говорить о том, что авианосцы на флоте - это хорошо. Но начнем ли мы по этой причине их строить - вопрос. Мы усилим свой ВМФ? Или скорее подорвем экономику? То же самое и с реформой белорусской конституции.

- Вопрос - зачем?

- Да, что в ней не так? Честно скажу: не читал ее, но по этой конституции страна живет, развивается много лет без провалов. А если она не позволяла до сих пор прийти к власти марионеткам - значит, хорошая конституция.

Женщин много, лидеров нет

- Женские бунты - ноу-хау белорусов?

- Я долго живу и помню «марш пустых кастрюль» в Аргентине 19 лет назад. Никакого ноу-хау в белых майках и юбках в Минске нет. Все уже было. Помню, как женщины раскачивали Латинскую Америку. Нового ничего - ну, чуть изменились технологии. На Украине перешли к яростному насилию после студенческих протестов - но там не было такого массового выхода женщин. Зато было массовое представительство нацистских группировок. Которого нет пока в Белоруссии - и почвы для них не было.

Но когда отцы, мужья и братья этих женщин и девушек начнут массово терять работу - на какие деньги они будут жить, занимаясь исключительно протестами в центре белорусских городов?

- Во главе протестов в Белоруссии тоже женский триумвират.

- Тихановская, Колесникова, Цепкало - ни одна из них не является крупной политической фигурой вроде Юлии Тимошенко на Украине или Нино Бурджанадзе в Грузии. Тихановская, конечно, никакой не лидер страны. Ее действия и речи говорят о неготовности к руководству государством.

- Но она выступает даже в ООН.

- После того как в ООН выступила шведская школьница Грета Тунберг, выступление домохозяйки Тихановской на той же трибуне уже не удивляет и не говорит о том, что она набрала политический вес.

- Кто белорусам краше по менталитету - мужик-хозяйственник или женщина с мужем-блогером?

- Я человек старой закалки и не понимаю гендерных квот на присутствие во власти, которые вводят в Европе и Америке: чтобы обязательно была мэр (сенатор) женщина и желательно темнокожая. Я считаю, как, наверное, и большинство белорусов, что управлять должен тот, кто может это делать - вне зависимости от его пола и возраста. Вообще женщина или мужчина во главе Белоруссии - вопрос десятый. Появится у них женщина, которая разбирается в политике и экономике, обладает лидерской харизмой и стержнем, - прекрасно! Есть сейчас такая - понятия не имею, по что-то не видно пока.

Игру World of Tanks, в которую играет весь мир, придумали белорусские программисты. Удастся ли Минску стать новой Силиконовой долиной? Фото: Wargaming.net League

Технопарки или поля клевера

- Белорусы могут стать технологическим сердцем Европы с их IT-технологиями или их поезд ушел?

- Помимо Силиконовой долины в США есть мощные IT-кластеры в других частях мира (в том же Китае), и тут Белоруссия не уникальна. И в будущем стать европейской Кремниевой долиной ей вряд ли светит. То, что тысячи айтишников в Белоруссии работали на особых, привилегированных условиях с налоговыми льготами, - это явление оказалось временным. Они уже мигрируют в другие страны.

- Но там же создали мощный промышленный потенциал?

- Эго при СССР создали, и в Белоруссии, и на Украине, и в других республиках. Украина его почти весь разбазарила. Не говоря уже о Прибалтике, где благодаря вступлению в Евросоюз серьезной промышленности практически не осталось. А Белоруссия - да, смогла сохранить.

- Смогла - до сегодняшнего дня. А завтра?

- При нынешней ориентации на рынке больше восточные, чем западные, деиндустриализация (по украинскому сценарию) в Белоруссии в ближайшие годы не произойдет. Если, конечно, власть в Минске не захватят люди, которые управляют женой блогера. Если это случится, то будет не только деиндустриализация, но и крах высшего образования и науки - они Западу на этой территории не нужны. В промышленном и научном смысле Белоруссия станет пустыней - только поля для кормов останутся.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Вадим ПАНОВ родился в 1972 году в семье военного, с 1983-го живет в Москве, где окончил МАИ. В 2001-м выпустил первый роман «Войны начинают неудачники» из цикла «Тайный город». По циклу сняты три сезона популярного сериала на РЕН ТВ. Несколько раз получал приз «Фантаст года» («РосКон-2009» и «РосКон-2010»). Также автор серий «Анклавы», «Герметикон», «Непревзойденные» и других. По данным книгоиздателей, входит в тройку самых популярных фантастов страны.

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