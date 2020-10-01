Адвокат: Подозреваем, что Валентина Легкоступова была избита и умерла от побоев

Дети Легкоступовой считают, что ее муж Юрий Фирсов поднимал на певицу руку. Фото: Instagram.com

Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа, через месяц после регистрации брака и венчания с последним мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым. Сегодня в этой трагической истории появился новый поворот - есть версия, что накануне смерти певица была избита.

Напомним, Валентина Легкоступова две недели не выходила на связь с детьми - сыном Матвеем и дочерью Анеттой. Когда ее дочь поехала к матери, то застала ее и Фирсова пьяными, а мать - в синяках. У Легкоступовой была черепно-мозговая травма, от которой она впала в кому и через неделю скончалась.

С самого начала окружение Легкоступовой обвинило яхтсмена в том, что непьющая Валентина рядом с ним сгорела и плохо кончила. Следствие по горячим следам не выявило признаков вины вдовца.

- По сей день не возбуждено уголовное дело, - объяснил нам человек в околоследственных кругах. - Пока нет зацепок, чтобы что-то предъявить Фирсову. Были опрошены соседи, но они не дали показаний, что слышали шум борьбы, ссор, драк. Фирсов дал показания, что он не видел, как упала Валентина, но она сама ему говорила, что поскользнулась в ванной и ударилась головой. При этом, с его слов, она сказала, что вызывать скорую не нужно. И даже когда дочь певицы доставила обоих супругов в наркоклинику (в которой время от времени приходил в себя пьющий Фирсов), там врачи не сразу определили тяжесть ушиба певицы. Фирсову ее смерть была невыгодна. Он сам признавался, что строил с ней грандиозные планы на будущее: они хотели спеть дуэтом, участвовать в регатах. В ней он видел свое беззаботное будущее. Она была для него «золотой курочкой», на которой можно было делать деньги. Сейчас все уперлось в вопрос о происхождении многочисленных ушибов на теле Валентины. Родные певицы написали заявление следователю с просьбой проверить их подозрение о том, что перед смертью Легкоступова была избита.

Не вызвал скорую, чтобы скрыть следы?

Интересы семьи Легкоступовой представляют адвокаты Александр Никитин и Сергей Жорин.

- Есть основания считать, что Фирсов мог избить Легкоступову? - спрашиваю Александра Никитина, представителя дочери певицы.

- Да. Имелись определенные травмы на теле (по крайней мере о них говорила Анетта Бриль, дочь Валентины), которые нехарактерны просто для падения. Были ушибы и кровоподтеки, особенно отеки на руках, на запястьях, как будто ее хватали либо как-то дергали. Вот эти моменты позволяют нам думать, что могли быть признаки насильственной смерти.

Медицинские документы осмотра Валентины есть, но пока их у нас нет на руках.

- На какой стадии следствие?

- Идет проверка. Вначале проводилась проверка полицией. Затем материалы проверки прокуратура передала в Следственный комитет. Следователь назначил судмед-экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. В случае необходимости мы можем просить назначения иных экспертиз, если результаты будут неубедительны.

- Что вам известно о смерти Легкоступовой?

- Мы знаем ситуацию со слов дочери Валентины. Мама перестала выходить с ней на связь. Она начала закрываться от своих детей. На взгляд Анетты, это происходило под влиянием Фирсова. В конце концов она просто приехала ее проведать и застала их вдвоем пьяными, увидела, что у Валентины кровоподтеки, ушибы.

- Фирсов ее изолировал?

- Да. Сам Фирсов настаивает, что она упала. Но даже если упала, он не предпринял никаких действий, чтобы вызвать скорую помощь, врачей, зная о ее беспомощном состоянии - состоянии алкогольного опьянения. Почему он не стал вызывать скорую? Может, боялся, что врачи спросят: откуда ушибы на теле? Может, он сознательно не вызывал медиков, чтобы не было огласки.

- Фирсов на наследство не претендует?

- На данный момент не претендует, но нет гарантий, что не будет претендовать дальше. Наследство открывается после смерти человека и ведется в течение шести месяцев. У них был брак, в котором они состояли месяц. И за этот период он получил теоретическое право претендовать как на супружескую долю - половину, так и на наследство.

- То есть даже от имущества, которое не нажито совместно, он может требовать половину?

- Да. Естественно, мы все-таки ожидаем, что он не будет ни на что претендовать. Просто морального права не имеет. Хотя юридически может.

Жила в заложницах

- Отец Анетты, первый муж Валентины, высказал мнение, что певица была в заложниках у Фирсова. Что тот ее закрыл ото всех, удерживал и мог бить…

- У него есть поводы так думать. Потому что она действительно резко стала меньше общаться со своим привычным окружением, в том числе и с детьми. Это странно. У дочери есть записи разговоров с Фирсовым. В них он ей угрожает, видно, что он нервный, агрессивный. Это совершенно не тот человек, которого мы видим публично. Он ей говорил: «У тебя будут проблемы серьезные, не звони, не лезь…» Эти разговоры были еще до смерти Валентины. Анетта связывалась с мамой, но по ее телефону отвечал Фирсов, говорил, мол, Валя спит. И резко обрубал в разговорах попытки достучаться до мамы.

- Валентина Фирсову была нужна для заработка. Зачем ему было добиваться ее насильственной смерти?

- Убийство может быть разное. То, что это было умышленное убийство, маловероятно. Но могли быть какие-то побои, которые привели к смерти. Может быть оставление в опасности - это тоже состав преступления.

- Не каждая женщина будет терпеть побои...

- Она переживала сильные чувства к нему. На какие-то вещи она не обращала должного внимания или скрывала это.

- Ее пластический хирург говорил, что она очень терпелива. Терпела боль, улыбалась, не жаловалась. К тому же у нее очень долго заживали синяки после операции - свертываемость крови плохая… Вероятно, и на теле гематомы у нее долго не проходили. Она могла получить синяки ранее, задолго до смерти?

- Вот экспертиза и должна установить, откуда эти ушибы и синяки.

- Родные настроены решительно, вопрос: не дадут спустить на тормозах?

- Конечно. После экспертизы будет процессуальное решение. Если будет отказ в возбуждении уголовного дела, то у нас есть право его обжаловать.

КСТАТИ

Фирсов стал двоеженцем

- Юра венчался с Валентиной, скрыв, что проходит этот обряд в третий раз, - рассказал «КП» друг Фирсова. - Он был женат первый раз и тогда венчался (от первого брака есть сын Даниил. - Ред.). Потом решил венчаться на своей второй жене, Наталье. Сказал, что для этого развенчался. Ходил в Патриархию, писал заявление, и его официально развенчали.

А когда в третий раз венчался на Вале Легкоступовой, то никому ничего не сказал. Второй раз не развенчивают того, кто виновен в распаде семьи (а это Юра развелся с женой ради Легкоступовой). По сути, он стал двоеженцем. Не сказал батюшке, который его венчал в Крыму, что он находится в церковном браке с предыдущей женой. Если бы Валя знала, она бы не пошла на это.

Азиза. Фото: Instagram.com

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

АЗИЗА: Валя знала, что выходит замуж за алкоголика

Певица Азиза считает, что Фирсов не желал Валентине зла.

- Валя была счастлива, говорила об этом, - рассказала «КП» певица Азиза, дружившая с Легкоступовой. - Валя знала, что он пьющий человек. Он это от нее не скрывал. И она хотела его вылечить. Она знала, на что идет, выходя за него. Он тоже надеялся, что с ней все будет к лучшему. Не думаю, чтобы он ее избивал. Хотя, конечно, никто не знает, что там между ними происходило. У них был медовый месяц. До этого поженились - конечно же, праздник, надо выпить. Венчались - снова праздновать. Я не оправдываю Фирсова, но уверена, что он не хотел такого конца их любовной истории.

Наталья Штурм. Фото: Instagram.com

- Считаю, Фирсов мог проявить агрессию по отношению к Вале, - уверена певица Наталья Штурм. - У него бывают перепады настроения: от любезности и всепоглощающей радости до безудержной злобы и ярости. В такие наплывы он мог как угодно себя вести с человеком, который полностью в его власти. А Валя была в его власти, он к ней никого не подпускал.

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