Новорожденного сына Евгения Петросяна прятали в Туле от Елены Степаненко

Евгений Ваганович и Татьяна не хотели разглашать появление малыша. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян спустя полгода после рождения сына все-таки показал наследника, которого они с женой назвали Ваганом. О том, что он снова стал отцом, сатирик объявил в Инстаграме в день своего 75-летия. Почему юморист так долго «держал паузу», «Комсомолке» рассказали его друзья.

«Мальчик подрос, перевезли в столицу»

В декабре прошлого года сатирик тайно женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. А в марте появились сообщения, что в Арабских Эмиратах юмористу и его жене суррогатная мать родила сына. Правда, верится в это с трудом, поскольку на территории ОАЭ суррогатное материнство запрещено. Да и Петросян говорит сейчас, что жена рожала сама, хотя Татьяну никто из его окружения (даже ближайший друг семьи Эдгард Запашный) беременной не видел.

Что касается места рождения Петросяна-младшего, то, скорее всего, малыш и правда появился на свет не в Москве. Как выяснил kp.ru, рождение мальчика до сих пор не зафиксировано ни в одном столичном департаменте. Друзья Петросяна предполагают, что все это время ребенок находился на родине Татьяны Брухуновой, в Туле, под присмотром ее мамы.

- Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят в суде свое миллиардное состояние, узнала об этом ребенке раньше времени, - рассказал kp.ru сатирик Леонид Натапов. - Степаненко, конечно, тяжело приняла эту новость, она ведь после развода осталась одна, свою жизнь не устроила, хотя денег от Петросяна ей немало перепало. Танечка Брухунова просто боялась, что Лена Степаненко по-женски ей позавидует, поэтому, видимо, ребенок до недавнего времени был с ее мамой. Сейчас мальчик подрос, живет в Москве, и за ним, помимо Татьяны и ее мамы, следят няни. Благо у Евгения Вагановича все хорошо с деньгами, дома у них есть небольшой персонал - домработница, няни.

Молодая жена Петросяна Татьяна гуляет с коляской по парку Новодевичьего монастыря, рядом с которым живут супруги. Фото: Instagram.com

«Танечка его любит»

А вот вдова Николая Караченцова Людмила Поргина уверена, что Петросян и Брухунова скрывали наследника по другой причине.

- Я Евгения Вагановича люблю со времен нашей молодости, - призналась «КП» Поргина. - Мы тогда только-только с Колей начали встречаться, я приехала тайком к нему на свидание в санаторий «Актер». А поскольку я официально в Колином номере не проживала, питание в столовой мне не полагалось. Еду мне в номер носил Евгений Ваганович Петросян. Добрейший человек, подкармливал нас деликатесами. И я рада, что сейчас Петросян встретил свое счастье. Танечка его действительно любит. Она так трогательно заботится о нем.

Евгений Ваганович и Татьяна не хотели разглашать появление малыша, потому что он тяжело им достался, не сразу все получилось. Вспомните певицу Селин Дион, которая четыре года даже с помощью суррогатной матери не могла осуществить свою мечту. Это все-таки непростой процесс, не сразу все получается. Рада, что появилась новая жизнь, которая сделала семью Петросяна еще счастливее. Я сейчас тоже жалею, что мы с Николаем Петровичем второго ребенка не родили. Но когда мы еще могли это сделать, были 90-е годы, тогда даже народные артисты сидели дома с пустыми холодильниками. Коля, Олег Янковский и Саша Абдулов выживали только благодаря творческим вечерам на стадионах, в театр никто не ходил тогда, денег у людей не было. А сейчас время другое. Наш сын спокойно родил троих детей. И у Евгения Вагановича все хорошо с финансами, может себе позволить позднее отцовство.

Елена Степаненко болезненно восприняла рождение наследника у бывшего мужа. Фото: Канал Россия - 1

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Малыш - стимул дольше оставаться молодым»

- Когда у Петросяна с Брухуновой возникли отношения, на них посыпалось много негатива и критики. В том числе и со стороны бывшей жены Евгения Вагановича Елены Степаненко, - комментирует психолог Сергей Ланг. - Все-таки огромная разница в возрасте. Да и тот факт, что Татьяна - бывшая помощница Степаненко, не говорил в пользу Брухуновой.

Все говорили, что Татьяна разрушила 30-летний брак, увела сатирика из крепкой семьи. За парой стали следить, что не могло не отразиться на их отношениях. Видимо, чтобы им жилось комфортнее, Евгений Ваганович и Татьяна приняли решение максимально закрыться от общественности. Они сообщили о своей свадьбе и о ребенке тогда, когда посчитали это возможным.

Счастье любит тишину, и это не пустые слова. На моей практике бывшие жены порой пристально следят за жизнью мужчин. Конечно, это неприятно. Бывшие начинают писать, устраивать истерики, предъявлять претензии, хотя они уже давно не в браке. Возможно, и у Евгения Вагановича были похожие проблемы. Да, он в пожилом возрасте ушел к молодой женщине. Но у Петросяна и Степаненко не было детей, а тут родилась новая жизнь. Быть может, Евгений Ваганович мечтал о сыне многие годы и встретил женщину, которая подарила ему наследника. Каждый имеет право на счастье в любом возрасте. Для Петросяна рождение сына - это стимул дольше жить и оставаться молодым, быть счастливым, здоровым.

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