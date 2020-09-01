Мифы и правда о раке: им нельзя заразиться, заболеть из-за стресса или мобильных телефонов

Эксперты развеяли самые распространенные заблуждения о «болезни века» и рассказали, что важно знать для сохранения своего здоровья Фото: Shutterstock

Ни об одном другом заболевании не наберется столько мифов, сколько их возникло о раке. Да, еще раскрыты далеко не все тайны этой болезни, но уже накоплен огромный багаж знаний, клинической практики, появляются все новые эффективные методы диагностики и лечения рака. Все это важно знать, чтобы не пребывать в плену заблуждений, а грамотно заниматься профилактикой, не впадать в панику и пользоваться всеми возможностями для поддержания и восстановления здоровья, которые предоставляет сегодня медицина.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в России сейчас действует федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», важными мерами которых являются информирование жителей страны о профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний, формирование онконастороженности, мотивация к прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Вместе с экспертами мы подготовили разъяснения по самым актуальным вопросам.

Миф 1: это заразная болезнь

Как на самом деле: нет ни одного серьезного научного исследования, которое достоверно подтвердило бы инфекционную природу развития рака, а значит, и вероятность заразиться им. «Некоторые вирусы повышают риск развития определенных злокачественных опухолей. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейн-Барра (разновидность вируса герпеса), вирус гепатита В и С, хеликобактер пилори», - поясняют специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России. Но это вовсе не говорит о том, что вирусы или бактерии выступают возбудителями рака сами по себе.

Важно иметь в виду, что сегодня есть эффективная вакцина против вируса гепатита В, а также терапия против хеликобактер пилори, напоминают врачи.

Миф 2: переживания приводят к опухолям

Как на самом деле: плохое настроение и другие отрицательные эмоции никак не влияют на возникновение и развитие рака, подчеркивают эксперты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Это не просто успокоительные слова. Было проведено специальное научное исследование для сравнения риска возникновения злокачественных опухолей у людей с тяжелыми формами депрессии и лиц, не страдавших такими расстройствами. Никаких отличий не обнаружено.

Длительные, хронические стрессы могут в целом ослаблять организм, но доказанным фактором риска для рака не являются, поясняют специалисты. И уж тем более не возникнет опухоль оттого, что перенервничал на работе или поссорился с супругом.

Миф 3: онкологический диагноз - приговор

Как на самом деле: благодаря передовым технологиям продлевается жизнь пациентов, максимально сохраняется ее качество. При этом важную роль играет своевременное выявление рака: чем раньше диагностирована болезнь, тем выше шансы на успешное лечение. В нашей стране для ранней диагностики предназначены онкоскрининги в рамках бесплатной диспансеризации (подробнее о них мы расскажем в одном из ближайших номеров «КП»). Также для пациентов организовано диспансерное наблюдение, которое позволяет поймать очередной старт заболевания как можно раньше.

Миф 4: лучше лечиться за рубежом

Как на самом деле: российские онкоцентры не отстают от ведущих клиник мирового уровня - как по оснащению, так и по профессионализму врачей. При этом лечение онкологических заболеваний проводится по единым международным протоколам - как за рубежом, так и в нашей стране.

Эксперты отмечают, что в России выполняются уникальные операции, используются методики нового поколения. Важно, что дорогостоящие операции и передовые методы лечения (например, с 2020 года включая протонную терапию) проводятся в рамках госгарантий, то есть для пациентов - бесплатно.

Миф 5: у обычных пациентов нет доступа к передовым технологиям

Как на самом деле: государство принимает серьезные меры для повышения доступности и качества помощи онкологическим больным.

Для таких пациентов установлены специальные сокращенные сроки ожидания медпомощи, введены дополнительные гарантии контроля за обследованиями и лечением - онкосопровождение больных страховыми представителями в системе ОМС.

С каждым годом расширяется перечень видов лечения, доступных бесплатно по программе госгарантий. Так, с 2020 года в этот список наряду с протонной терапией включена современная конформная лучевая терапия для онкобольных.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ОНКОЛОГА РФ

Главные задачи - повышение доступности и качества онкологической помощи

- Во главу угла национального проекта «Здравоохранение» поставлены доступность и качество онкологической помощи для жителей нашей страны, - говорит главный внештатный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии (НМИЦ радиологии) академик РАН Андрей Каприн. - В связи с этим отдельной строчкой выделено создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе в местах, удаленных от существующих онкодиспансеров и клиник. Уже построено более 100 ЦАОПов. В них можно пройти ряд обследований и получить амбулаторную помощь, например, химиотерапию, чтобы не ездить для прохождения курса лечения в краевой или областной центр.

Также проведена огромная работа по воспитанию навыков профессиональной онконастороженности у врачей смежных специальностей, которые работают в первичном звене: участковых терапевтов, гинекологов, офтальмологов, лоров - всех, кто встречает пациентов ежедневно в поликлиниках. Сделан акцент на том, чтобы научить их придавать значение определенным признакам при осмотре, благодаря которым можно существенно больше обнаружить онкологических заболеваний на ранних стадиях. С целью повышения стимула к этой работе принято решение о материальном стимулировании врачей за каждый выявленный и подтвержденный случай.

Проводится переоснащение медицинских организаций всех уровней, оказывающих медицинскую помощь по профилю «онкология». Создана сеть НМИЦев (национальных медицинских исследовательских центров), которые в большинстве своем выполняют еще и функцию референс-центров. Такие национальные учреждения оказывают методическую и организационную помощь региональным коллегам, помогают в обучении специалистов, участвуют в разборе сложнейших клинических случаев.

Самые распространенные виды онкозаболеваний в России

• Рак молочной железы

Факторы риска: ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, отягощенная наследственность.

Симптомы: уплотнения в груди, изменение формы груди, выделения из сосков.

Как уберечься: здоровый образ жизни, онкоскрининги: от 18 до 39 лет - УЗИ, от 40 лет и старше - маммография.

• Рак легкого (трахеи, бронхи)

Факторы риска: курение, работа во вредных условиях (контакт с асбестом, солями тяжелых металлов, источниками радиоактивного излучения), отягощенная наследственность.

Симптомы: хронический сухой кашель более нескольких недель, осиплость голоса, боль в груди, быстрая утомляемость, потеря веса.

Как уберечься: здоровый образ жизни, регулярные профосмотры, диспансеризация.

• Рак кожи

Факторы риска: злоупотребление загаром на солнце и в солярии, работа во вредных условиях (контакт с мышьяком, смолами и другими потенциальными канцерогенами), большое количество невусов (родинок) на теле.

Симптомы: долго не заживающая рана; пятно, растущее в размере; изменения родинки: появление асимметрии, неровных краев, рост более 6 мм в диаметре, изменение цвета (несколько оттенков коричневого, черный, синий, розовый цвета).

Как уберечься: защита от чрезмерного солнечного излучения с помощью одежды, головных уборов, солнцезащитных очков и кремов, отказ от посещения соляриев, наблюдение за родинками и другими образованиями на теле.

• Рак кишечника

Факторы риска: лишний вес, сидячий образ жизни, курение, полипы в кишечнике, отягощенная наследственность.

Симптомы: боли в животе, сбои в работе ЖКТ, утомляемость, потеря веса, кровь в кале.

Как уберечься: здоровый образ жизни, удаление полипов в кишечнике, колоноскопия (после 45 лет), анализ кала на скрытую кровь начиная с 40 лет.

• Рак желудка

Факторы риска: наличие бактерии Helicobacter pylori в желудке, хронический гастрит, курение, злоупотребление алкоголем, отягощенная наследственность.

Симптомы: потеря веса, снижение аппетита, слабость, быстрая утомляемость, тошнота, боли в верхней части живота, нарушение стула.

Как уберечься: здоровое питание, отказ от вредных привычек, онкоскрининг: эндоскопическое исследование желудка, анализ кала на скрытую кровь.

• Рак предстательной железы

Факторы риска: возраст (старше 45 лет), отягощенная наследственность, недостаток физической активности.

Симптомы: частые позывы в туалет, боли, жжение, кровь в моче.

Как уберечься: здоровый образ жизни, онкоскрининги: анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года.

• Рак шейки матки

Факторы риска: раннее начало половой жизни, частая смена партнеров, отказ от барьерных контрацептивов, курение.

Симптомы: боли внизу живота и в пояснице, кровотечения вне менструального цикла, потеря веса.

Как уберечься: онкоскрининг - ПАП-тест для женщин в возрасте от 18 до 64 лет.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Еще больше достоверной информации о раке и его лечении вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru