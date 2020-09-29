Фото: EAST NEWS

- На самом деле осень в нашем северном полушарии началась лишь 22 сентября, - уточняет астролог Татьяна Лукашевич. – В день осеннего равноденствия, когда Солнце из знака Зодиака Дева перешло в знак Весы. И продлится осень до дня зимнего солнцестояния 21 декабря.

- Выходит, все врут календари?

- Но мы живем по ним. Поэтому приходится составлять гороскоп на официальный месяц года.

В дни солнцестояний наше Светило переходит в знак кардинального креста: Овен, Рак, Весы, Козерог, меняя сезоны года. Каждый знак кардинального креста обладает своими определенными качествами, но их объединяет главное: они первопроходцы, диктующие свои условия миру. И мир действительно прогибается под них.

Знак Весы, в который вошло Солнце 22 сентября, нацелен на отношения.

- Как так? Заинтриговали, Татьяна…

-Дева - последний знак лета, когда собирали урожай, запасали корм для скота… Теперь мы не будем пропадать в поле от зари до зари (именно так веками жили наши предки, а кто-то и сейчас живет в этом ритме). Придется больше общаться друг с другом, находить общий язык и гармонию в отношениях.

- Логично.

- Но этой осенью отношения будут складываться намного сложнее, чем обычно. Виной всему воинственный Марс, делающий из знака Овен напряженный аспект к Плутону, Сатурну и Юпитеру. В этом году Марс слишком сильно приблизился к Земле, тем самым усиливая свое негативное воздействие. Что мы и видим по вспыхивающим конфликтам по всему миру.

Астролог Татьяна Лукашевич Фото: Личный архив

Астрология - наука символов, основанная не только на математических вычислениях, но и на мифологии, переданной нам предками. У древних Плутон- Бог подземного царства мертвых, обладающий несметными подземными богатствами, хранящимися в недрах Земли. Он отвечает за власть, кризисы, смерть и огромные массы людей, Сатурн – Бог Кронос, отвечающий за время, закон и государство. Юпитер - всеми почитаемый Зевс, одержавший победу над Кроносом и олицетворяющий в астрологии богатство, славу, удачу, счастье, успех. Но главное качество Юпитера - это расширение.

- И что же он будет расширять осенью, соединяясь с Плутоном? Вторую волну Covid-19?

- Ее точно расширит. Поэтому старайтесь всю эту осень избегать массового скопления людей, горные местности, не спорьте с представителями власти. Да и с ближайшим окружением тоже не надо спорить. Тот, кто сейчас начнет конфликт, сам же от него и пострадает.

- Что конкретно ждать в октябре, Татьяна?

- Первые три недели октября будут насыщены активными действиями, преодолением всевозможных преград, возврату к прошлым конфликтам. Социальное напряжение в обществе будет нарастать, возможно обострение политической обстановки, борьба за власть во многих странах станет более агрессивной. Будет все больше ухудшаться статистика по заболеваемости Covid-19. Это повод меньше посещать людные места, сосредоточив свои усилия на учебе, творчестве, работе.

Зато благодаря мощной энергии Марса в октябре мы можем совершить то, на что не решались последние несколько лет. Например, вернуться к занятиям спортом, поменять надоевшую работу, переехать, построить дом… Да все, что угодно в зависимости от вашего знака Зодиака.

Конечно, это будет не просто, потребуется приложить много усилий. Но в виде приза мы получим то, чем будем гордиться впоследствии.

1 октября – квадрат Сатурна и Марса. Наши активные действия будут тормозиться по независящим от нас причинам, возможен повышенный травматизм. Особенно будьте осторожны при работе на высоте.

2 октября – полнолуние в знаке Овен. Ослабляется антибактериальный иммунитет. Не рекомендуется проводить плановые операции из-за низкой свертываемости крови. Овен добавит эмоциональности и горячности. Поэтому старайтесь излишки энергии распределять через физическую активность и помощь тем, кому она требуется.

3 октября – соединение Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля. Венера входит в знак Дева, чувства становятся более рациональными. В отношениях преобладает практичный подход.

4 октября – Плутон разворачивается в прямое движение. В финансовых делах происходит увеличение активности. Ухудшится статистика по заболеваемости Covid-19

7 -8 октября – оппозиция Меркурия и Урана. Возможны проблемы со связью. Получение неожиданной новости, сложность ведения переговоров.

9-11 октября – квадрат Марса и Плутона. Нарастание политической напряженности, опасность землетрясений, военные конфликты.

10 октября – Квадрат Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля. Эмоционально тяжелый день. Для сильных людей несет в себе огромный потенциал для решения сложных задач и осуществления личных планов.

11 октября – квадрат Солнца и Юпитера. Желание славы, необоснованная амбициозность, неадекватное восприятие своего эго.

1 - 13 октября – секстиль Юпитера и Нептуна, оппозиция Марса и Солнца. Воинственные настроения, мужчины могут быть слишком агрессивны. Снять напряжение помогут хороший фильм, молитва, йога, медитация. Духовность - это не пустые слова, это самая лучшая защита нашей души и даже тела в любой стрессовой ситуации.

14 октября – Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Скорпион. Проблемы со связью, техникой, коммуникациями. Возвращаются люди из прошлого.

16 октября – новолуние в знаке Весы. Тема партнерства и различных договоренностей выходит на первый план. Оппозиция Марса и Луны, ослабляется противовирусный иммунитет. Рекомендуется избегать плановых операций, а также необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля

18-19 октября – квадрат Марса и Юпитера, квадрат Солнца и Сатурна, оппозиция Венеры и Нептуна, трин Венеры и Юпитера. В отношениях может возникнуть непонимание, обман в финансовых операциях. Конфликт с вышестоящими или более старшими людьми, отцом, начальником.

20 октября – оппозиция ретро Меркурия и Урана. Повторение ситуации из прошлого, неожиданная новость, проблемы с электричеством, связью, техникой.

21 октября – трин Венеры и Плутона. Роковые чувства, сексуальное наслаждение, удача в финансовых операциях. Лилит перешла в знак Тельца - искушение деньгами, комфортом, чрезмерное погружение в материальный мир. Страсть к накопительству, желание заработать любой ценой. Другая крайность - чрезмерные траты на материальные объекты.

22 октября – Квадрат Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля. Не ссорьтесь с мамой.

23 октября – Солнце входит в знак Скорпиона. У Скорпионов начинают включаться соляры - их личные гороскопы на год, точкой отсчета для которых станет вхождение Солнца в тот же градус, что и в момент их рождения.

25 октября – Солнце в соединении с Меркурием. Острота ума, ясность мышления, эгоцентризм. Тяга к поездкам, общению.

28 октября - Венера входит в знак Весы. Это благоприятно для налаживания партнерских отношений, романтических свиданий, дипломатических переговоров, обсуждения сложных вопросов.

29 октября – соединение Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, необходимо соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля.

31 октября – Солнце в оппозиции к Урану. Возможны проблемы с электричеством, интернетом. Склонность к отрицанию авторитетов, революционные настроения, потребность перемен.

У каждого из нас в октябре есть выбор: направить мощнейшую энергию внутрь себя - на свое личное развитие. Либо на внешние конфликты, тем самым распыляя драгоценный энергетический потенциал. Удачи и любви!

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