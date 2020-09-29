«Сейчас для артистов даже на стройке нет мест!»: звезды переживают – доходы падают, на корпоративы не зовут

Полина Гагарина — одна из немногих артистов, кто и сейчас прилично зарабатывает. У артистки — летом прошли концерты на курортах, сейчас телешоу «Голос», съемки в рекламе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осень обычно горячая пора для эстрадных исполнителей. Свадьбы, юбилеи, дни города, профессиональные праздники, заказники, бронирование на декабрьские новогодние корпоративы – дел в конце сентября раньше было невпроворот. Теперь на свадьбы и другие частные массовые праздники зовут редко – люди опасаются устраивать гулянки из-за опасности подвергнуть близких рискам заражения коронавирусом.

Крупные корпорации из-за пандемии запретили гулянки в честь профессиональных праздников. Если что-то проводится, то в особенном карантинном режиме. К примеру, Леонид Агутин сообщил, что с другими артистами поздравлял Росатом с 75-летием онлайн концертом. Ну а на новогодние гулянки пока что бронь есть только на супервостребованных артистов (таких, например, как Баста). Но гарантий и предоплат до ноября почти никто не дает.

В звездном кругу работа есть у телеведущих и артистов, которых приглашают в телепроекты. Также восстановился рабочий процесс у актеров – съемки сериалов и фильмов в разгаре, постановки в театрах пока возобновляются. Сложнее всего процесс налаживается у музыкантов – у звезд первой величины (Гагарина, Лазарев, Лепс) концерты на открытых площадках, на курортах летом состоялись.

Что будет дальше пока неясно. Однако продажи билетов на осенние концерты на столичных площадках ведутся. На гастроли ехать рискованно – в любой момент все может отмениться, в некоторых регионах массовые мероприятия в закрытых залах под запретом. Кроме того, даже на разрешенные мероприятия люди идти опасаются – хотя фанатов, соскучившихся по любимой музыке остановить, может лишь запрет. Если у той же Гагариной без гастролей работы завались - «Голос», съемки в рекламе, онлайн и прочие выступления. То другие переживают. Не столько за концерты со зрителями, сколько за отсутствие перспектив и определенности с заказными мероприятиями. Гонорары у звезд первой величины за часовое выступление на свадьбе или корпоративе – 3 – 4 млн. руб. Тех, кто не в первой десятке – 2 млн. У звезд из «дискотеки 80-х» - от 500 тыс. руб.

Но привыкшие к роскошной жизни артисты переживают не только за себя – у них-то и заначки и подработки имеются. Без работы сидят их коллективы – танцоры, музыканты.

На днях Стас Костюшкин не сдержался в переписке с одним из подписчиков в социальных сетях: «Вам нужна правда: так вот тебе крест, сейчас для артистов на стройке нет мест…» Это музыкант о своем, о больном – отсутствии привычных заработков. Когда ему посоветовали идти поработать, как народ, на стройку, он сообщил, что теперь тоже подрабатывает.

Стас Костюшкин не унывает — говорит, что нашел несценическую подработку и надеяться на возвращение новогодних корпоративов. У музыкантов декабрь год кормит. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стас записал видеообращение: «Такой профессии, как артист, как исполнитель в нашей стране никогда не было и не будет. Есть притча про то, как сел Федор Шаляпин однажды в пролетку и спросил его кучер: «Ты чем занимаешься, мужик?» Тот говорит – я пою. «Я тоже пою. Занимаешься ты чем?» Вот именно такое отношение к нашей профессии. Вот почему никто не занимается нашими проблемами. Вот почему нет профсоюза, который бы занимался проблемами артистов. Вот почему, когда я выкладываю свои выступления, мне пишут некоторые комментаторы: «Здоровые мужики, пошли бы поработали». Я, знаете ли, поработал – на заводе «Рубин», я работал грузчиком в универмаге, я работал у дедушки в колхозе, я это все прошел. Но самое любимое, то чем я действительно люблю заниматься и у меня это неплохо получается – это моя работа на сцене. Я все-таки педалирую на слове «работа». Потому что если вы не верите, то должны всего лишь один раз выйти на сцену перед многотысячной толпой. Ничего не надо делать – просто поздоровайтесь. Если вы не наложите кучу кирпичей – будет уже очень круто…»

Костюшкин поддержал заявление Александра Розенбаума на этот счет: «Отсутствие работы вообще не хорошо. А отсутствие долгое работы - это очень не хорошо. А абсолютная бесперспективность пока и незнание того что будет – это уже ужасно… Огромная армия артистов по стране и людей, которые бок о бок с ними создают продукт концертный – а это куча профессий и куча народу – понятия не имеют, что будет с нашей отраслью. Мы может пойдем на вокзал разгружать… Мы на газе и нефти не пасемся, мы уголь не слизываем с нашей планеты. Мы связки рвем или ноги танцоры отбивают…» Розенбаум платит своему коллективу из собственных сбережений – таких, как он артистов не много.

К примеру, ребята из коллектива Наргиз подрабатывают. Наргиз рассказала kp.ru: «Ребятам не легко. Но никто не сидит и не ждёт маны, сошедшей с небес. Кто устроился на время таксистом, кто волонтёром, кто курьером. Кто-то проводит платные мастер классы онлайн. Не бедствуют в общем».

Звезды эстрады бояться высказываться на счет своего простоя – им тут же припоминают уже полученные гонорары, «которых должно хватить на пять жизней вперед». Но и смельчаки получают по полной. Тому же Костюшкину народ в комментариях напоминает, что у всех из-за коронавируса проблем хватает: «Артистам живется намного слаще и вкуснее, и красивее, чем всем остальным в России».

Но если у наших эстрадных звезд есть выступления и хоть какая-то возможность зарабатывать, то в США и Европе концертов нет совсем – все отменено. А у нас уже в октябре запланированы выступления в столице Лолиты, Евы Польны, Натальи Ветлицкой и других артистов. Билеты пока не все проданы, а на выступление Ветлицкой незанятых мест особенно много. Как повлияет ежедневно растущая статистика по коронавирусу на столичные концерты в закрытых помещениях – скоро узнаем.

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