Протесты в Белоруссии, последние новости на 30 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Встреча Тихановской и Макрона. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

Открылся форум регионов России и Белоруссии. Тихановская встретилась с Макроном. Одно из крупнейших белорусских СМИ лишили лицензии на три месяца.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Александр Лукашенко по видеосвязи выступил на форуме регионов России и Белоруссии. Он заявил, что такое мероприятие «еще один важный шаг к укреплению добрососедства». В рамках форума между российскими регионами и правительством Белоруссии было подписано более 70 соглашений.

Россия и Белоруссия возобновили переговоры по союзной интеграции, заявил посол Республики в Москве Владимир Семашко.

Министерство информации лишило статуса СМИ портал TUT.by сроком на три месяца.

Белоруссией были введены санкции против чиновников из Литвы, Латвии и Эстонии. «Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», - заявили в МИД. Фамилии и должности пока не сообщаются, но это примерно по сотне человек из каждой страны Балтики. Въезд в Республику им теперь запрещен.

ОППОЗИЦИЯ

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сегодня в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эммануилом Макроном. «Он сказал, что сделает все, чтобы пообещал в переговорах по решению политического кризиса. В Белоруссии», - после встречи рассказала Тихановская.

МИД Белоруссии по поводу встречи Тихановской и Макрона заявил: «В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения».

На следующей неделе у Тихановской назначена встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель а так же ряд других встреч в Европе. При этом Светлана заявила, что необходимо предпринять больше усилий для налаживания диалога с Россией.

Защита арестованного адвоката Марии Колесниковой Максима Знака сегодня подала ходатайство об изменении меры пресечения ареста на личное поручительство.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Форуме регионов России и Белоруссии назвал беспрецедентным давление, оказываемое на Республику после выборов президента. А также подчеркнул, что сейчас делается все возможное для восстановления сообщения между нашими странами.

Эммануил Макрон высказал поддержку белорусским женщинам, выходящим на протесты. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в Вильнюсе. «Франция всегда на стороне борцов за свободу... Их мужество, особенно белорусских женщин, нас к этому обязывает», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о встрече Тихановской и Макрона: «Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Беларуси, мы это так воспринимаем».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии.

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и членов его семьи. Теперь им запрещен въезд в эти страны и заморожены все их активы. Правда, никто не знает, есть ли они здесь. Кроме них в санкционный список попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, глава минского ОМОН Дмитрий Балаба и другие белорусские чиновники.

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