В лесу раздавался топор дровосека: венесуэльцы переходят на дрова из-за кризиса с "коммуналкой"

Всеобъемлющий кризис вынуждает венесуэльцев "вернуться к традициям предков" Фото: EAST NEWS

Продолжающийся в Венесуэле кризис во всех сферах вынуждает простых жителей искать новые способы решения своих коммунальных проблем. Из-за нехватки бензина, дизеля и природного газа люди возвращаются "к корням" в буквальном смысле этого слова. Все чаще в продаже в супермаркетах можно встретить вязанки дров, которые граждане тропической страны используют для приготовления пищи.

Например, в штате Арагуа на прилавках появились аккуратные брусочки, которые продаются меньше чем за два доллара. Выглядит все довольно пристойно и красиво, и может даже создаться впечатление, что подобная вязанка предназначена для хозяев каминов и печек, которые решили скоротать вечерок под приятный треск поленьев. Но на самом деле эти дрова покупают не для эстетических наслаждений, а в качестве альтернативы традиционному топливу для приготовления еды.

Впрочем, небогатые венесуэльцы не хотят тратиться на то, что "лежит под ногами" и походу в магазин предпочитают собирать хворост. Причем для этого не обязательно жить в сельской местности, многие обитатели столицы с радостью прихватывают с собой "лишние" досочки, веточки, куски коробок, которые потом используют для разогрева продуктов. Некоторые разводят костры, подвесив котелок, другие же мастерят некое подобие "буржуйки" из бочек, запихнув внутрь чурки. Если соседи дружат между собой, то предпочитают зажигать очаг в складчину, чтобы использовать каждый всполох драгоценного огня для готовки.

Подобная "дедовская кулинария" стала популярна в стране не от хорошей жизни. Раньше "царем кухни" была газовая конфорка, причем в наиболее бедные венесуэльцы использовали не магистральный газ, а баллоны. Однако за последние несколько лет ситуация со снабжением "голубым топливом" населения серьезно ухудшилась. Если раньше машины местных энергетиков приезжали на заправку баллонов каждые 2 недели, чего в принципе хватало на среднюю семью, то теперь визиты газовщиков происходят раз в месяц, а иногда и реже. Например, в местной "глубинке" штате Трухильо газ не подвозили уже полгода.

Причина этого — в развале обеспечивающей инфраструктуры, которая произошла, в том числе, и из-за копеечных официальных цен на отпускаемое сырье. Хотя Боливарианская Республика находится на восьмом месте в мире по запасам природного газа, сейчас у местных энергетиков нет возможности обеспечить его переработку и доставку населению. Например, дефицит только непосредственно баллонов составляет около 12 миллионов единиц, а 80 процентов уже использующихся емкостей не соответствуют стандартам. В результате многие жители теперь вынуждены приобретать топливо у перекупщиков по "рыночным" ценам — вместо 1 доллара у официальных газовщиков приходится отдавать от 10 до 50 долларов "барыгам". И это при том, что существует реальный шанс нарваться на мошенников, которые заполняют баллоны смесью нормального топлива и "шлака".

Некоторые местные жители пытаются пользоваться электрическими конфорками, но все равно, по статистике, именно газ остается наиболее популярным горючим для готовки в "барриос" - районах "самостроя", где живут самые бедные и обездоленные венесуэльцы. Автор этих строк в живую видел, как реагируют эти трущобы на приезд машины газовщиков. Грузовик еще даже не остановился, а уже изо всех домов на улицу вываливают десятки людей. Тут и здоровяк, которые ловко несет баллон на руках, и старушка, еле тащащая тяжеленный "сосуд", в надежде заправить его горючим. Все эти люди понимают одно — в ближайшие несколько недель, это их единственный шанс получить возможность приготовить горячую еду у себя дома.

Хотя раньше власти старались не признавать дефицит, то теперь некоторые их представители уже сами потихоньку приучают граждан к новым условиям. Например, глава муниципалитета Арисменди (штат Сукре) Хосе Луис Вильяроэль появился в соцсетях на видео, где он сам готовит обед на дровяной печке, похожей на раковину, и призывает соплеменников "принять действительность такой, какая она есть". Попутно Вильяроэль объясняет, что хотя у него тоже имеются проблемы с газом, бензином, водой и прочими коммунальными услугами, он все равно "остается чавистом и революционером".