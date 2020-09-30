Экономика Швейцарии рекордно рухнула на фоне пандемии

Зафиксированное падение экономики в Швейцарии стало максимальным за последние десятилетия Фото: EAST NEWS

Пандемия COVID-19, а также связанные с ней ограничения, привели к резкому падению одной из наиболее благополучных экономик Евросоюза.

В Швейцарии за II квартал текущего года зафиксировано падение ВВП на 7,3%. По заявлениям аналитиков, подобного в стране не случалось как минимум с 1980 года.

В госсекретариате по экономическим связям Швейцарии (SECO) отметили, что экспорт товаров снизился на 6,5%, экспорт услуг – на 15,3%, а личное потребление граждан сократилось более чем на 8%.

Эксперты заявили, что строили более пессимистичные варианты развития событий и ожидали падения ВВП на 8,2%. В целом же, по прогнозам, затяжная рецессия, вызванная пандемией, может стать наихудшей для экономики страны за последние 50 лет. Вместе с тем, экономисты считают, что с III квартала 2020 года в стране начнется постепенное восстановление показателей.

Согласно исследованию, проведенному недавно Международным институтом управленческого развития, Швейцария наряду с США, Канадой, Сингапуром и ОАЭ находится среди лидеров мирового рейтинга конкурентоспособности.