Новым правителем Кувейта провозглашен 83-летний шейх

Новым кувейтским эмиром провозглашен Наваф аль-Ахмад ас-Сабах Фото: EAST NEWS

Новым кувейтским эмиром провозглашен Наваф аль-Ахмад ас-Сабах – сводный брат скончавшегося накануне шейха Сабаха IV.

83-летний кронпринц был наследником престола с 2006 года, а с июля этого фактически управлял страной, получив такие полномочия после того, как 18 июля в США отбыл на лечение Сабах IV.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования шейху Навафу аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху. В телеграмме он выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата, особо подчеркнув, что эмир Сабах IV «был настоящим другом России и не только стоял у истоков отношений между двумя государствами, но и внёс большой личный вклад в упрочение взаимовыгодного российско-кувейтского сотрудничества в различных сферах».

Покойный эмир проводил политику развития кувейтско-российских отношений. Он также неоднократно обещал разобраться в деле Марии Лазаревой – россиянки, удерживаемой в Кувейте по сфабрикованным обвинениям. Известно, что в настоящий момент Лазарева уже несколько месяцев находится на территории российского посольства в кувейтской столице вместе с малолетним сыном.