Денис Проценко раскрыл, что сейчас происходит в коронавирусной больнице в Коммунарке

Медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние дни растет поток госпитализаций тяжелых больных с COVID-19 в инфекционные госпитали Москвы. В конце прошлой недели, 26 сентября, в больницы за сутки попали 830 человек, 27 сентября — 721, по данным на понедельник — 795 человек, а к утру вторника госпитализировали уже почти тысячу, 969 пациентов.

Главврач одного из ведущих «ковидных» стационаров, больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в соцсетях опубликовал графики, которые наглядно отражают поступление и состояние пациентов. Среди самых важных показателей — количество наиболее тяжелых больных, которые попадают в реанимацию и на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Судя по графику, последние показатели — усредненное количество пациентов за неделю с 18 по 25 сентября превысило число больных, которые находились в реанимации «Коммунарки» в самый пик эпидемии. В тот период, за неделю с 24 апреля по 1 мая средний показатель был 66,7; а в сентябре он составил 72,7.

При этом, к счастью, благодаря отработке алгоритмов лечения ковида очень существенно — почти вдвое — снизился средний показатель количества больных на ИВЛ. В апреле-мае средняя цифра за неделю составляла 35, а в конце сентября — 19.

Количество пациентов на ИВЛ

Как сообщают в правительстве Москвы, столица разворачивает дополнительные койки для лечения коронавирусной инфекции. Как и весной, под ковид перепрофилируются различные больницы и медцентры.

Количество больных в реанимации

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больных с коронавирусом из «обычных» больниц будут переводить в специализированные стационары

С начала этой недели, 28 сентября, вступил в силу новый порядок работы медучреждений для профилактики коронавируса. Речь идет о поправках и дополнениях к приказу Минздрава от 19.03.2020 г. N 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В документе говорится, что пациентов с тяжелым течением ОРВИ или внебольничной пневмонией изначально при госпитализации должны помещать в специальные палаты-боксы или, при их отсутствии, «в палаты со шлюзом и санузлом». Там больной находится до получения результатов анализа на коронавирус. Если ковид-инфекция не подтверждается, пациентов переводят в палаты на 2 - 4 места.

Если же подтвердится СOVID-19, человека предписывается перевести в специальный ковидный стационар, а не оставлять в больнице, не перепрофилированной под коронавирус.

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