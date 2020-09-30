«Только не отдавайте дяде Мише!»: Внучка Конкина боится жениха погибшей мамы

Владимир Конкин на похоронах обнимает внучку. А Михаил (он на фото в строгом костюме) хоть и стоит недалеко, но не подходит к семье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Горе в семью киношного Шарапова, народного артиста России Владимира Конкина, пришло в день смерти его дочери, 32-летней Софии Конкиной. Напомним, молодой женщины не стало после похода в бассейн на Красной Пресне. Все произошло поздно вечером 22 сентября. Со дня бассейна ее достал тренер, а прибывшая скорая зафиксировала клиническую смерть. Еще сутки за жизнь Софии боролись врачи, но шансов не было: легкие были полностью заполнены водой, отказали почки. 23 сентября она умерла. И до сих пор не ясно, что же стало причиной.

Отпевание Софии Конкиной Фото: Иван МАКЕЕВ

Сами обстоятельства иначе как странными не назовешь. Женщина была отличной пловчихой и родные не верят, что она могла без чужой помощи утонуть в бассейне со смешной глубиной в метр 60. Кроме того, в крови погибшей эксперты нашли: алкоголь, чуть меньше трех промилле (это как раз равно бутылке вина Ред.) и снотворное диазепам. По версии семьи Конкиных, отравить Софию мог только один человек — ее сожитель. За две недели до смерти София вместе с 11-летней дочкой переехала к Михаилу, с которым три месяца назад познакомилась в соцсетях. Мужчина работает в сервисе «трезвый воитель» и в день гибели Софии он был последним, кто ее видел.

Михаил на похоронах держался отстраненно. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Она взяла дома бутылку вина и пошла в бассейн. Должна была туда прийти в 21.00, но появилась только 23.00. Где она была эти два часа, я не знаю, - заявил «КП» Михаил.

На похоронах любимой женщины Михаил, он, кстати, на 10 лет старше Софии, держался в стороне от семьи Конкиных. Он так ни разу не подошел ни к Владимиру Конкину, ни к его внучке, единственной дочке погибшей Софии Конкиной.

София Конкина и Михаил Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А ведь с девочкой в последние три месяца он проводил очень много времени. По словам подруг Софии, она сразу познакомила Михаила с дочкой. Судя по соцсетям Михаила, за это время втроем они где только не были: ходили в аквапарк, отдыхали на пляже, катались на лошадях, велосипедах и роликовых коньках. Со стороны кажется: все просто идеально и все счастливы. Но почему тогда внучка Конкина так боится мужчину?

- Она просит нас только об одном: «не отдавайте меня дяде Мише», - рассказала «КП» адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

Надо сказать, что такое развитие событий Конкины и не планировали. Девочку, конечно, никто не отдаст чужому человеку. Но после разговоров с ребенком появились опасения, что страхи связаны с издевательствами.

Первым проститься с дочкой пришел Владимир Конкин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сейчас с Софией работают психологи. Мы пытаемся понять, с чем связаны ее фобии, почему она даже слышать имя Михаила боится. Будем настаивать на проведении психолого-педагогической экспертизы, - заявила Юлия Нитченко.

Кроме того, семья Конкиных подозревает, что именно Михаил мог подсыпать Софии снотворное в алкоголь. Но доказательств пока нет. Возможно, уже в ближайшее время уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности» переквалифицируют на более тяжкую статью Уголовного кодекса - «Убийство». Всю правду на случившееся могли пролить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в бассейне. Но, к сожалению, они пропали.

Но главный вопрос, что же будет с внучкой Конкина? Кто возьмет опеку над девочкой?

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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