«Из Питера в Мирный»: автопробег преодолел 6000 километров

Участников автопробега по всей стране встречают как почетных гостей. Фото пресс-службы главы Якутии.

Всероссийский экологичный автопробег «Из Питера в Мирный» на газовом топливе за 13 дней успел побывать в 27 крупных городах России, преодолел 6 000 км от Петербурга до Кемерово и даже принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе. Участникам автопробега осталось посетить еще несколько городов, после чего дружная колонна финиширует 2 октября в Мирном.

ПРЕИМУЩЕСТВО ГАЗА - ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Отметим, что на днях участники акции посетили Новосибирск, который стал юбилейным 25-м городом автопробега. Сотни местных жителей активно приветствовали автоколонну в составе более 15 машин с двигателями на природном газе, присоединившимся в регионах прохождения маршрута.

По мнению экспертов, очевидное преимущество перехода на газ – экономичность. Так, общая сумма расходов автомобиля Lada Vesta из Петербурга в Кемерово составила всего 5 790 рублей. В регулярном составе автоколонны следуют легковые автомобили Lada Largus и Lada Vesta, тягач Scania и автобус НеФАЗ.

В автопробеге участвуют газовые автомобили Lada Largus и Lada Vesta, тягач Scania и автобус НеФАЗ. Фото пресс-службы главы Якутии.

«Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить транспортные затраты в среднем в 2-3 раза, что положительно сказывается на всей цепочке ценообразования большинства товаров и услуг, — подчеркнул участник автопробега Андрей Ломагин. - При этом выбросы углекислого газа у автомобиля на метане в 2-3 раза меньше, чем у бензинового, а выбросы азота ниже на 90% по сравнению с дизельными автомобилями. В выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения серы, что обеспечивает в 9 раз меньшую задымленность и загрязнение воздуха»

«ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ»

В ходе автопробега участники знакомятся с ведущими отечественными производителями автомобильной техники на газе. В каждом городе команда делится эмоциями и впечатлениями, выпуская серию видеосюжетов и фотографии об опыте частных лиц и компаний по использованию транспорта на природном газе.

«Развитие рынка газомоторного топлива в регионе является ключевым направлением. Автопробег – это возможность обратить внимание инвесторов и федеральных органов власти к проектам, которые уже работают или предлагаются для реализации в Якутии в области газомоторного топлива», - отметил министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко.

Отдельное внимание уделяется городам-участникам федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в которых ведется активное внедрение транспорта, работающего на газе.

Участники автопробега "Из Питера в Мирный". Фото пресс-службы главы Якутии.

Напомним, что в 2019 году Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию отметил необходимость активнее участвовать в проектах по развитию газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих природный газ.

Власти Якутии совместно с компанией АЛРОСА организовали автопробег, стартовавший 11 сентября в Петербурге. Цель – продемонстрировать преимущества использования природного газа в качестве моторного топлива для автомобилей. Положительную оценку проекту дали руководители Минэнерго РФ, компании «Газпром газомоторное топливо» и Национальной газомоторной ассоциации. Спонсорами акции выступили компании «Саханефтегазсбыт», «ЯТЭК», «РНГ», «Сахатранснефтегаз» и «Железные дороги Якутии».