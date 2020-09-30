«Российский Кавказ» собрал в Минводах 250 участников

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В этом году организаторы мероприятия в Минводах сделали акцент на этнотуризме и развитии малого и среднего предпринимательства. Образовательные секции были посвящены гармонизации межнациональных отношений, профилактике проявления экстремизма, консолидации общества против негативной пропаганды в соцсетях, формированию среды для развития некоммерческого сектора, трудоустройству молодежи и созданию благоприятных условий для того, чтобы молодые люди нашли интересную работу на Северном Кавказе.