Мошенничество и связи с криминальными авторитетами: чем известен зять Владимира Конкина, от которого он прячет внучку

Успешный адвокат Руслан Подгорный, который три года назад сам попал под следствие, может выкрасть девочку. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Казался хорошим парнем"

Главный вопрос после похорон Софии Конкиной - с кем останется ее 11-летняя дочь Алиса. Знаменитый дедушка Владимир Конкин, тот самый Шарапов советского кинохита "Место встречи изменить нельзя", уже заявил, что девочку будет воспитывать один из его сыновей-близнецов. Оставить Алису с родным дядей хочет все семья: мол, с ним ей будет куда лучше, чем с родным отцом, запятнавшим свою репутацию.

Говорят, актер очень боится, что бывший зять - некогда успешный адвокат Руслан Подгорный, который три года назад сам попал под следствие, может выкрасть девочку. После развода он якобы не платил алименты и постоянно настраивал дочь против матери, а однажды даже обманом забрал из дома.

- Поначалу Руслан казался хорошим парнем, он ведь был известным адвокатом, - рассказала невестка актера Елена Конкина. - Вел уголовные дела, и чтобы как-то разгрузиться, выпивал. Первое время все выглядело хорошо: большая квартира, роскошный автомобиль с личным водителем, няня. Но Руслан не справился с нагрузкой, на работе начались проблемы, и он просто ушел в аут. В семье пошли проблемы, все закончилось тяжелым разводом.

Защитник убийц, авторитетов и взяточников

После развода в 2015-2016 годах Подгорный даже судился с женой за воспитание дочери. Это один из редких его гражданских судов. Как выяснила "КП", в девяностых Руслан Анатольевич трудился в прокуратуре, а с 1999, получив статус адвоката, точнее, члена Адвокатской палаты Москвы, регулярно участвовал в крупных и громких уголовных делах. Подгорный защищал убийцу главреда русского "Forbes" Пола Хлебникова, миллионера Адама Тарамова - экс-президента футбольного клуба "Жемчужина", а кроме того, был адвокатом нескольких банд с Северного Кавказа.

Дело Тарамова, известного и авторитетного чеченца по кличке Плохиш, гремело в 2012 году. Плохиша как в боевике - с укладыванием лицом в асфальт и перекрытием дорог - задержали на Кутузовском проспекте вместе с водителями и охранниками. В их джипах оперативники угрозыска обнаружили оружие и гашиш. И хотя адвокат Подгорный называл обвинение "пустяковым", авторитета в итоге посадили на шесть лет, а суд, растянувшийся на несколько месяцев, запомнился прессе дерзким поведением самого подсудимого. Тарамов постоянно отпускал колкие шуточки и требовал от репортеров "снимать его красиво".

Еще одна колоритная история - как Подгорный бился в суде за главного инспектора управления Росфиннадзора по Москве, пойманного на взятке в 13 тысяч евро.

- Мой доверитель пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения и плохого состояния здоровья членов семьи, - давил на жалость в суде адвокат. - Ведь на его иждивении находятся жена, двое несовершеннолетних детей, мать и теща. Поэтому мы просим суд об условном наказании.

Итог - пять лет строгого режима.

14 месяцев за решеткой

9 июня 2017 года Руслан Подгорный попал в полицейские сводки из-за избиения в ресторане, а уже через 10 дней его задержали по подозрению в покушению на взятку. Что это за случай - история умалчивает: в открытых источниках информации о деле адвоката нет, а на сайте суда значится казенная фраза "публикация запрещена". Однако, за решеткой Подгорный провел 14 месяцев, пока шло следствие, и вышел под домашний арест в августе-2018.

Будучи под стражей, обвиняемый со своими адвокатами буквально бомбардировали жалобами всевозможные инстанции - требовали сменить назначенного защитника, отпустить на волю... Против последнего активно выступало следствие.

- Обвиняемый высказывал угрозы в мой адрес, которые я воспринял реально, - возражал против домашнего ареста следователь по делу Подгорного. - Кроме того, Подгорный состоит на учете в наркологическом диспансере. Он обвиняется в тяжком преступлении, за которое уголовным законом предусмотрено наказание на срок свыше трех лет лишения свободы. А находясь под домашним арестом, Подгорный может скрыться либо воспрепятствовать производству по делу.

В июне этого года по делу о мошенничестве юристу вынесли приговор. Обвинительный или оправдательный - неизвестно, но сейчас он находится в стадии обжалования. Членство Подгорного в Адвокатской палате Москвы приостановлено.

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