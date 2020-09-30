Технокубок-2020: Mail.ru Group и вузы Москвы проведут международную олимпиаду по программированию для школьников

Mail.ru Group, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана проведут международную олимпиаду по программированию для школьников Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Mail.ru Group, Московский физико-технический институт и МГТУ имени Баумана проведут совместную ежегодную международную олимпиаду по программированию для школьников старших классов - «Технокубок». Отборочный этап начнется 25 октября этого года.

Олимпиада первого уровня по информатическому профилю входит в список Российского совета олимпиад школьников. Победители и призеры «Технокубка» смогут поступить в институты без экзаменов и получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике, а также привилегии при поступлении на образовательные программы Mail.ru Group. Диплом олимпиады будет действовать еще четыре года, подтвердить его нужно только пороговым баллом по ЕГЭ.

«Технокубок» пройдут в два этапа: предварительный отбор в онлайн-режиме (25 октября,29 ноября и 20 декабря) и финальный раунд. Благодаря дистанционному формату ученики смогут принять участие в олимпиаде из любой точки России и государств СНГ. Показавших лучшие результаты на отборочном этапе пригласят на финальный раунд.

В этом году финал олимпиады пройдут в смешанном формате. Традиционная часть состоится на базе МФТИ, МГТУ имени Баумана и на площадках партнеров «Технокубока» в российских регионах и зарубежных странах. Онлайн-этап пройдет на специальной платформе Mail.ru Group для онлайн-чемпионатов All Cups.

- С каждым годом олимпиада собирает все больше школьников. В том году мы получили примерно восемь тысяч заявок, на финале боролись более 600 учеников. Дистанционный формат поможет стереть границы и даст шанс поучаствовать всем желающим и возможность поступить в ведущие вузы России и продолжить свое образование в IT, - подчеркнула глава по образовательным проектам Mail.ru Group Ольга Августан.

Следить за решением задач будут при помощи специально разработанной для олимпиады системы прокторинга: специалисты будут вести запись экрана и участника, а также следить, чтобы никто из финалистов не получил нечестного преимущества.

- Олимпиада является одновременно и увлекательной игрой и серьезным занятием, которое может принести ощутимые результаты в будущем. Очень приятно находить единомышленников повсюду. Одним из инициаторов выступила компания Mail.ru Group – очень здорово, что у «Технокубка» есть поддержка такого друга! - отметил директор МФТИ по дистанционным программам Алексей Малеев.

Участники могут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на официальном сайте «Технокубка». Там же опубликованы разработанные для подготовки школьников к участию в олимпиаде материалы.