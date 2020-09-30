«Это чудовищная травля!»: Академия Крутого прокомментировала шумиху вокруг конкурсантки «Детского Евровидения»

София Феськова победила в национальном отборе «Детского Евровидения»

После победы в национальном отборе «Детского Евровидения» 11-летней Софии Феськовой в соцсетях начался пожар. Обиженные родители других конкурсантов стали намекать, что подсчёт голосов был странным, а значит, победа девочки далеко неоднозначна.

Академия Игоря Крутого, организаторы национального отборочного тура «Детское Евровидение–2020» передали в «КП» официальное объяснение ситуации и схему подсчёта голосов.

– Происходит чудовищная ситуация с травлей ребенка, которая недопустима ни при каких обстоятельствах, - заявила Стелла Хачанянц, генеральный директор Академии Игоря Крутого. - В интернете унижают и оскорбляют девочку, ее родных и близких. Кроме того, появляются заявления от лица всех родителей, что Соня незаслуженно победила. Нам постоянно звонят и пишут родители других участников конкурса: говорят, что не делали никаких заявлений и в шоке от того, что сейчас происходит. С каждым годом мы прослеживаем тенденцию роста буллинга, не очень приятно, что это слово стало модным. Это — конкурс. И это не единственный конкурс, который проводит Академия Игоря Крутого. В конкурсах всегда есть победившие, есть и кто занял другие места. Должна быть какая-то культура общения, переходить эту границу недопустимо.

Выступление Софии Феськовой

И в финале, Соня, как и все другие участники, пела сама. Мы не имеем право включать фонограмму. И песня не была изменена, София предоставила на суд жюри две песни. Одна из них — «Мой новый день», ее порекомендовало жюри, именно она вошла в конкурсную программу.

Подчеркиваем, что Академия Игоря Крутого шестой год подряд занимается организацией национального отборочного тура «Детское Евровидение» и проводит его исключительно в соответствии с правилами Европейского вещательного союза. В том числе, в соответствии с правилами, проходит и голосование: интернет и профессионального жюри.

Онлайн-голосование проходило на официальном сайте «Детского Евровидения» с 16 по 24 сентября. Кроме того, было сформировано профессиональное жюри — в него вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса. Всего семь человек, в том числе артисты, которые в разное время участвовали как во взрослом, так и в детском «Евровидении»: Юлия Савичева (российская певица, участница конкурса «Евровидение–2004»), Алексей Воробьев ( актер и музыкант, участник конкурса «Евровидение–2011»), Лена Катина ( певица, участница конкурса «Евровидение–2003» в составе группы t.A.T.u.), Полина Богусевич (певица, победительница «Детского Евровидения–2017», Михаил Смирнов (певец, участник конкурса «Детское Евровидение–2015»),Татьяна Цыварева (председатель жюри, главный редактор телеканала «Карусель»), Алла Крутая (телеведущая).

Все участники, а также их родители были заранее предупреждены, как будет проводиться голосование, а именно: профессиональному жюри будут предоставлены видеозаписи исполнения всех 11-ти участников. Дети репетировали и записывались в концертных костюмах. Точно также проходит голосование жюри и в финале международного конкурса «Евровидение».

Организаторы национального отбора показали «КП», каким образом проходил подсчёт голосов

Прокомментировала ситуацию и член жюри национального отбора конкурса «Детское Евровидение–2020» «татушка» Лена Катина:

- Лично я в своем бюллетене поставила Софию Феськову на второе место. На первом месте был другой мальчик, но не тот, вокруг имени которого сейчас развернулась шумиха. София мне очень понравилась. У нее прекрасный вокал, профессиональный, приятный чистый голос. Видно, что она знает, как выступать: в ней есть уверенность. А то, что она немного волнуется — это нормально. Второе место я ей дала только из-за того, что песня слишком мультяшная. Это может сыграть как на руку, так и против. Но это только на мой взгляд.

Жена звезды балета Сергея Филина Мария Прорвич, мама 12-летнего Сергея Филина, участвовавшего в конкурсе в дуэте с 12-летней Вероникой Литовченко, тоже вступилась за победительницу:

- Эта чудовищная травля, с которой столкнулась маленькая девочка и ее родные — за гранью нашего понимания. Это ужасно и недопустимо! На ее месте мог оказаться любой из наших детей. Все финалисты выступили достойно, но это конкурс! Мой сын Сережа не первый раз принимает участие в музыкальных состязаниях, и мы прекрасно знаем, что есть первое место, второе, третье, но также существует и последнее. И я счастлива, что мой сын умеет радоваться успехам и победам своих друзей, соперников.

На съемках финала царила абсолютно дружеская, здоровая атмосфера, дети поддерживали друг друга. И они искренне обрадовались победе Софии. Огромная благодарность Академии, которая, несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, провела очень красивый концерт. С нашими детьми занималась профессиональная команда: вокалисты, хореографы, стилисты. К каждому ребенку был индивидуальный подход, но никого не выделяли в любимчики.

Мы заранее знали, как будет проходить голосование и заранее знали, как будут проходить съемки концертных номеров. Заявления в Интернете, якобы от лица всех родителей, что мы не согласны с голосованием и требуем его пересмотра — не соответствуют действительности.

Напомним, что в финале национального отборочного тура «Детское Евровидение–2020», который состоялся 25 сентября, участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей. Однако это не помешало юным исполнителям выступить достойно. Как многие из них признались, они чувствовали поддержку своих близких и поклонников и без их присутствия в зале. Награду Софье Феськовой вручили участники прошлогоднего «Детского Евровидения» — Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева.

В этом году 18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение» состоится в онлайн-формате. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране. Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13-ти площадках. В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.

В России прямую трансляцию «Детского Евровидения–2020» будет вести семейный телеканал «Карусель». Начнется она 29 ноября в 18:00 по московскому времени.

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