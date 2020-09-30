В Кремле рассказали, как защищают Путина от коронавируса Фото: EAST NEWS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся публикации о том, что многие из встречающихся с Владимиром Путиным во время эпидемии проходят перед этим процедуру специального карантина.

- Я могу это подтвердить лишь частично, - заявил Песков. - Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то - несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается.

По словам спикера Кремля, каждый раз уровень мер противокоронавирусной безопасности определяется индивидуально.

- Это зависит от человека, его графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве, - пояснил Песков. - Естественно, каждый ответственный руководитель сначала сам оценит все возможные угрозы и потом сам примет решение о карантине перед тем, как встречаться с главой государства.

В графике президента во время пандемии практически исчезли публичные мероприятия, но он продолжает проводить личные встречи и иногда даже встречи с коллективами, как это было на прошлой неделе во время разговора в Кремле с сотрудниками атомной отрасли. Но большую часть публичного графика Путина сейчас занимает общение в формате видеоконференции.

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