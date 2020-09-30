Застройщики решают свои коронавирусные проблемы за счет дольщиков?

В последнее время власти успешно решают скандалы федерального уровня. Строительство мусорного полигона в Шиесе, посягательство на шихан Куштау… Еще недавно эти названия вызывали раздражение у всех участников конфликтов, а сейчас уже начинают забываться. Однако, в обществе назревает еще одна «незаживающая рана». Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на сайте «Эха Москвы» рассказал, что в настоящее время разгорается конфликт между теми, кто вложил средства в строящиеся дома, предоставил средства застройщикам, а последние взяли, да и «прикрылись» COVID-ным «форс-мажором».

«Теперь в данном сегменте нарастает социальное напряжение, которое, конечно, доводить до острой фазы властям совершенно не нужно. Особенно в преддверии следующего электорального цикла в 2021 году», - предупреждает политолог.

ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ

Напомним, 2 апреля 2020 года правительство РФ приняло постановление №423, которое касается мер поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса. Одна из мер вводит запрет до конца 2020 года дольщикам требовать от застройщиков компенсацию за просрочку сдачи объектов.

Идея хорошая? Вполне. Вот только проблема застройщиков решается за счет участников долевого строительства, то есть за наш с вами счет.

«Эта ситуация уже стала предметом петиционного обращения на change.org, голоса «капают», - отмечает Алексей Мухин. - Однако дьявол, конечно, как всегда – в деталях: застройщики-то, при этом, сохранили свое право выдвигать денежные требования к дольщикам. В частности, могут требовать дополнительную оплату, если, к примеру, фактический метраж (после сдачи дома) превышает проектный. В некоторых случаях это значительная сумма. При этом, не стоит забывать, что дольщики также, как и застройщики, пострадали из-за пандемической угрозы и «самоизоляции». Компенсация от государства была положена не всем и носила символический, чего уж тут говорить, характер».

Эксперт отмечает, что это постановление Правительства РФ, принятое, может, и из самых лучших побуждений, может стать причиной разрастания очередного конфликта. Поскольку, дольщики вообще лишились своего законного права на получение денежной компенсации за нарушение застройщиком условий договоров участия в долевом строительстве. По сути же, правительство РФ просто освободило застройщиков от ответственности перед дольщиками на 9 месяцев в противоречие действующему ФЗ, а причины снятия ответственности за нарушения сроков остались не указанными, так что судебные инстанции гарантировано встанут на сторону застройщика, несмотря на обстоятельства, даже не связанные с «карантином».

И это при том, что Федеральный закон по статусу выше Постановления Правительства, оно не может менять ФЗ!

«ПЫТАЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДУ ЕЩЕ И ЗДЕСЬ»

«Застройщики уже принуждают дольщиков подписывать соответствующие дополнительные соглашения, чтобы в дальнейшем «прикрыться» в судах окончательно. При этом застройщики, с целью дополнительной компенсации своих потерь, активно используют своё право истребовать дополнительные средства из-за увеличения сдаваемых площадей, то есть пытаются получить выгоду и здесь», - сообщил Алексей Мухин.

Больше того, застройщик не рискует даже процентами за пользование деньгами, полученными по ДДУ. Да, статья 9 Закона № 214-ФЗ предусматривает, что застройщик выплачивает дольщику проценты при расторжении ДДУ по инициативе последнего, если строительная компания нарушила срок сдачи объекта на 2 месяца, ухудшила качественные характеристики помещения и так далее, однако с 3 апреля 2020 года по 1 января 2021-го эти проценты не начисляются и убытки, понесенные дольщиком в этот период, в результате несвоевременной сдачи объекта или по другим причинам, также не возмещаются.

«По понятным причинам государство поддержало строительную отрасль, но случилось это за счет дольщиков: «благоприятный период», в течение которого застройщики освобождаются от процентов, пени и неустойки, достаточно длительный, а все проблемы списываются на пресловутый COVID и перекладываются на плечи граждан, - резюмирует Алексей Мухин. - В этой ситуации им остается надеяться только на порядочность застройщика и дожидаться окончания пандемической угрозы или, может быть, государство обратит своё внимание и на них?»