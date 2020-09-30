Американцу грозит два года заключения за плохой отзыв об отеле

Американец пожаловался на отель и оказался под судом. Фото: EAST NEWS

Работающий в Таиланде американец Уэсли Барнс был арестован по обвинению в «нанесении ущерба репутации курорта» после того, как разместил негативные отзывы о расположенном острове Ко-Чан отеле.

После посещения популярного места отдыха Sea View Resort на острове Ко-Чанг Барнс на нескольких профильных сайтах разместил отзывы, в которых обвинил персонал курорта в недружелюбности, а также в нежелании видеть гостей.

«Владелец Sea View Resort подал жалобу на то, что ответчик разместил несправедливые отзывы об отеле на веб-сайте TripAdvisor», – рассказали в полиции Ко-Чанга.

По заявлению администрации отеля, Барнс обвинил гостиницу в «современном рабстве», и отзыв был удален с сайта.

Американца задержали и депортировали на остров, где после недолгого разбирательства он был отпущен под залог. Если суд признает Барнса виновным, ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч тайских бат (около полумиллиона рублей).

Таиланд известен своим трепетным отношением к репутации, поэтому случай с американцем не единичный – в прошлом году к двухлетнему заключению был приговорен тайский журналист за критику в Twitter местной птицефермы.