«Ломоносовский Обоз» проехал из Чечни до Крыма

Фото: ФАДН России

Акция «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым» - один из немногих состоявшихся в этом году офлайн-проектов. В год 75-летия Победы 50 талантливых студентов первых курсов и финалистов проектов Международного Ломоносовского Клуба при поддержке ФАДН России совершили путешествие через десять субъектов России. В четырех городах ребята развернули гигантский российский триколор площадью 1500 кв.м (30х50 метров). В одиннадцати - воссоединили Вечный огонь от московской Поклонной горы с огнями местных военных мемориалов.

Экспедиция проехала через Города Воинской славы и Города-герои: из Чеченской республики с остановками в Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Ставрополье, Карачаево-Черкессии, Адыгее, Краснодарском крае, республике Крым и в городах-героях Керчь и Севастополь.

В конце маршрута, после церемонии развёртывания флага на 35-й Береговой батарее в Севастополе, его передали вице-губернатору Города-героя Марии Литовко.

Партнёрами проекта выступили ФАДН России, АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения, регистратор RuCenter и Группа Комфорт.

Фото: ФАДН России

К СВЕДЕНИЮ

Международный Ломоносовский Клуб – это объединение талантливых старшеклассников и студентов-лидеров мнений из молодёжной среды. Участие в проектах Клуба обеспечивает талантливым старшеклассникам качественный рывок в развитии, прокачке softskills и надпрофессиональных компетенций, практики командной проектной работы, эмпатии и эмоционального интеллекта, воспитывает лидеров будущего в науке, культуре, просвещении, спорте. Основные задачи Клуба - формирование и развитие новых социальных лифтов для старшеклассников и студентов, развитие экономически обоснованной образовательной и трудовой миграции в России.