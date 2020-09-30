Сергей Степашин: Мне бы очень хотелось, чтобы в Москву приехали руководители Армении и Азербайджана, и с ними бы пообщался Владимир Путин

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, вот лично для вас, как для человека, который в конце 80-х служил в том регионе, вы были даже комендантом одного из районов Баку, и в Карабахе тоже служили... Насколько неожиданно вот это обострение, ужасное совершенно?

- Как сказать, неожиданно... Честно говоря, с трудом себе представляю, как это все сегодня может разрешиться? Одно дело, когда был Советский Союз, и мы жили в одном государстве. Кстати, в Карабахе проживало большинство этнических армян и они входили в состав Азербайджана как автономная область.

Да и Баку был самый интернациональный город Советского Союза, хочу напомнить. Там жили армяне, азербайджанцы, русские, евреи. Все. И жили очень дружно. Потому что была одна страна, Союз, не было так называемых национальных особенностей в политическом управлении.

И, как только началась вот эта катавасия... А ведь, собственно говоря, давай откровенно говорить, первые вспышки развала Советского Союза пошли как раз с Карабаха, и с того самого страшного кризиса 1990-х.

Я был в Сумгаите, я видел, что произошло, и как людей заводили по сути дела…

А уж, что касается военной составляющей, - то, что сейчас проводится такая активная фаза боевых действий с обеих сторон, скажу откровенно - для меня это несколько неожиданно. Потому что военного решения там нет и не будет никогда. Надо привыкнуть к тому, что надо жить именно таким образом.

А когда говорят об Азербайджане, надо понимать, что одно дело - Карабах, другое - ряд территорий, где всегда жили этнические азербайджанцы. И в ходе той войны начала 1990-х они потеряли свои дома.

Ведь в Баку сегодня около миллиона беженцев. Хотя они давно уже живут, понятно, в других условиях, но они все-таки считаются беженцами. Вот эта история тоже очень сложная. Поэтому решение долгое, длинное.

Сейчас же важно одно.

- Что?

- Закончить боевые действия, потому что - гибнут люди. Чем больше будет гибнуть людей, тем больше будет ненависти с обеих сторон. Вот это меня больше всего тревожит. Сегодня в Азербайджане вы не найдете ни одного армянина, а в Армении ни одного азербайджанца. Это уникальная, с точки зрения ХХI века и Европы, ситуация.

- Насколько я знаю, вот читаю ваши интервью, у вас, как у руководителя Императорского православного палестинского общества, очень тесные контакты с Арменией. И - в то же время - довольно много знакомых среди азербайджанцев. И московских, и тех, кто там живет…

- Да, у меня там тоже очень много друзей. У меня были прекрасные личные отношения с Гейдаром Алиевичем. (Алиев - бывший президент Азербайджана, отец нынешнего. - А.Г.)

Мы дружим и дружили с Сержем Саргсяном, бывшим руководителем Армении, которого вот все пытаются куда-то посадить. Я прекрасно знал Роберта Кочаряна еще по Нагорному Карабаху, когда работал там с Аркадием Ивановичем Вольским. (Известный российский политик. - А.Г.)

И для меня, как для русского человека, конечно, это очень больно, что вроде бы и умные, и интеллигентные, и образованные люди там - в политике, в коридорах власти. А гибнут, гибнут, гибнут те, кто им верит.

- То есть, вы каким-то образом - своим авторитетом, политическим весом - будете способствовать урегулированию, продолжать там куда-то звонить…

- Я уже кое с кем общался, не буду говорить, с кем - это мои контакты личные, товарищеские.

А что касается официальных мер, то у нас есть МИД, у нас есть СНГ, на всякий случай, - мы забыли, наверное, что существует Содружество независимых государств. Азербайджан и Армения, между прочим, страны СНГ.

Ну, и есть позиция нашего президента. Я знаю, что Владимира Владимировича уважают и в Армении, и в Азербайджане. Знаю не понаслышке.

Что же касается лично меня... Если понадобятся какие-то официальные шаги с моей стороны - пожалуйста, я готов. А так, в человеческом плане, конечно, общаюсь и там, и там. Задача одна, которую вижу... Вернее, вопрос, который ставлю - надо прекращать воевать. Знаю, что это такое, не понаслышке.

- Да, конечно. Вот вы были комендантом одного из районов Баку...

- Ленинского.

- Знаю, вы спасали от резни армян, и не только... Скажите, сейчас вот какой осадок у вас оставляет этот грохот, эта кровь, дети гибнут, женщины…

- Просто больно. Больно и еще раз больно.

Мы ведь прошли это в своей стране. На Северном Кавказе. Что ж мы никак не научимся на этих страшных событиях?! Пора заканчивать! Пора заканчивать...

Но еще раз подчеркну, ведь и Армения, и Азербайджан - это высокообразованные государства, динамично развивающиеся. У Азербайджана сегодня очень неплохо идет с экономикой. Армения всегда была нам близка, как православная страна.

Поэтому, вот хотелось бы, конечно, чтобы мы сделали все, чтобы там прекратить огонь. Поэтому надо, конечно, России быть более активной. Я в этом абсолютно убежден.

Тем более еще раз подчеркну, что это две страны СНГ. Вот почему не задействован потенциал Содружества - для меня вопрос.

Надо собираться... Надо собираться, может быть, в Москве, не обязательно сейчас уже в Минске.

И я бы очень хотел, чтобы сюда (в Москву. - А.Г.) приехали руководители и Армении, и Азербайджана, и с ними пообщался бы Владимир Владимирович Путин. У нас уже такое было, кстати.

- Да, да. А вот мы о позиции Турции ничего не сказали, которая ругает минские соглашения на этот счет - и Россию, в том числе.

- Позицию Турции можно прокомментировать очень коротко. Вспомните всю историю турецко-армянских отношений - и тут больше комментировать нечего. Внешнеполитический курс Турции вообще в последнее время вызывает много озабоченности. И не только у России…

- Понятно. Ну, и какие-то прогнозы не будете делать сейчас...

- Война, в любом случае, закончится. А вот дальше, к сожалению, будет вялотекущая шизофрения, я так это называю.

- Спасибо огромное. Извините, что по таким тревожным вопросам вас побеспокоил.

- Ну, что ж…

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