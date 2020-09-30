Шведскую модель борьбы с коронавирусом признали неэффективной

Весной, в разгар коронавирусной эпидемии в Швеции не вводили масочного режима и других ограничений. Фото: EAST NEWS

Шведские врачи так и не смогли представить никаких доказательств, что в стране выработан коллективный иммунитет от коронавируса.

Когда весной в Европе буйствовал COVID-19, страны закрывали границы и отправляли людей на карантин, правительство Швеции вело себя иначе: чиновники лишь рекомендовали согражданам соблюдать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами. В стране в обычном режиме работали все общественные заведения и магазины.

Несмотря на пандемию, в Швеции жили так, как будто в мире ничего не происходит. Все надеялись, что такое поведение поможет выработать у населения коллективный иммунитет, который не возьмет ни один вирус.

Позже власти все же признали свою ошибку лишь в том, что не смогли уберечь людей преклонного возраста, которые проживали в домах престарелых. От коронавируса скончались почти 6 тысяч шведов в возрасте 80-90 лет.

Сейчас, когда европейские страны стали обсуждать возможность второй волны COVID-19, Швеция вновь решила действовать по-своему. Местные власти заявили, что «вирус в их стране выдохся». Об этом якобы говорит количество инфицированных. Если в Испании, к примеру, каждый день регистрируют около 300 новых случаев заражения COVID-19, то в Швеции их, по словам медиков, порядка 38.

Вот только данные эти меняются каждую неделю, как и мнения врачей. Сначала они говорили о «выдохшемся» вирусе, а сейчас называют ситуацию тревожной. Сегодня в Швеции регистрируют до 100 новых случаев заражения COVID-19.

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