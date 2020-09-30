Чаевые только добровольно: поощрение для официантов запретили включать в счет

Теперь чаевые официантам нельзя включать в счет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раздражающая многих клиентов ресторанов строчка «комиссия за обслуживание» исчезнет из чека. Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита взамен документу 23-летней давности. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Эта другие нормы начнут действовать с 1 января 2021 года.

Прежняя редакция документа включала в себя возможность сделать заказ до прихода в кафе через интернет. В утвержденном документе опция онлайн-заказа исчезла.

Что содержат новые правила:

1. Добровольно-принудительно брать чаевые, включая их в чек, запрещено. Как и такого же рода комиссии за другие услуги. Например, в некоторых ресторанах просят оплатить музыкальное сопровождение и прочее. Оставить чаевые гость сможет, но исключительно добровольно. И столько, сколько посчитает нужным. Если же строка о поощрении официанта несогласованно включена в чек, клиент имеет право отказаться оплачивать эту услугу. В случае, когда услуги официанта или иные комиссии по каким-то причинам оплачены по чеку, гость может потребовать от ресторана вернуть эти деньги обратно. В чеке должна фигурировать только стоимость заказанных из меню блюд и напитков.

2. В кафе или ресторане обязаны довести до потребителя:

- перечень услуг и условия их оказания;

- название блюд и напитков, входящих в них основных ингредиентов, и способов их приготовления;

- объем (вес) порций готовых блюд и товаров, емкость тары и объемы порции алкогольной продукции;

- пищевую ценность блюд (калорийность, белки, жиры, углеводы, а также витаминов, макро- и микроэлементы).

3. В точке общепита по-прежнему должна быть книга отзывов и предложений. Предоставлять ее обязаны по требованию гостя.

4. Потребитель может обслуживаться в течение всего режима работы заведения общепита.