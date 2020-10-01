Смелые и красивые: Наталья Бочкарева и Мария Миронова, не стесняясь, показали идеальные фигуры

Наталья Бочкарева Фото: Instagram.com

Осень еще не повод скрывать фигуру под бесформенными плащами и куртками. Звезды не пропускают бабье лето – одни отдыхают в сентябре в Турции, другие в Сочи и Крыму, а кто-то уже посещает московский бассейн. Мы составили рейтинг идеальных фигур звезд, которым «слегка за сорок», но они не стесняются демонстрировать фигуру, потому что в отличной форме.

Наталья Бочкарева

40-летнюю артистку в московский бассейн привозит муж или водитель, так как Бочкарева лишена водительских прав. На карантине Наталья активно работала над фигурой – результаты этой работы можно наблюдать на фото, теперь Бочкарева не стесняется публиковать фото в купальниках. В сентябре Наталья вернулась к постоянным занятиям в фитнесс-клубе и любимому плаванию в бассейне. Для осанки и фигуры это - полезнейшее занятие. «Эти непередаваемые чувства, когда за окном холод, пляжный сезон в Москве не просто закрыт, а заколочен, а у тебя есть возможность надеть головокружительный купальник и с гордо поднятой головой в бассейне красиво и ярко проплыть десять ходок по 25 метров», - хвастается Бочкарева. Бассейн ее любимая зона в клубе: «Пока плаваешь и расслабляешься, сжигаются калории, укрепляются мышцы, уходит сутулость. То, что надо для актрисы!»

При росте 172 см вес 57 кг - выше всяких похвал.

Алена Свиридова

58-летняя певица, в отличии от Бочкаревой, фильтрами в инстаграме не пользуется. Алена опубликовала снимки в купальнике без фотошопа, не стесняясь естественных складок, морщинок и других естественных изгибов ее вполне спортивной фигуры. Свиридова - загорелая и отдохнувшая, так как уже не первый месяц проводит на собственной даче в Крыму. Ранний подъем, солнечные и водные ванны – результат на лицо. Кроме того, Свиридова не скрывает, что идеальная кожа лица результат не только генетики, но и вложений – певица регулярно делает уходовые процедуры у косметолога и ботокс.

Алена Свиридова Фото: Instagram.com

Мария Миронова

47-летняя артистка бабье лето провела в турецком лакшери-отеле. Купалась, пила коктейли и загорала. Дразнила друзей снимками в купальнике, и даже попросила в подписи к одной из фотографий: «Только не надо заголовков «Миронова в бикини». Вот ведь интересные звезды: сами публикуют в свободном доступе провокационные фото – мимо них разве пройдешь. Фигура Марии, которая не давно стала второй раз мамой, вызывает восхищение. Миронова говорит, что ей осталось скинуть еще парочку кило, но особых усилий для этого актриса не прилагает – когда есть время, занимается споротом. Снимки в купальнике делал гражданский муж Мироновой, которого она, почему-то, скрывает ото всех.

Мария Миронова Фото: Instagram.com

Ирина Салтыкова

54-летняя Ирина Салтыкова последнее время все чаще демонстрирует свои фото в разных ракурсах, подтверждающие ее прекрасную форму. И это не случайно. Недавно появились слухи о том, что у Салтыковой рак, она безуспешно лечится. Ирина расстроилась, так как эти слухи не соответствуют действительности. У певицы больше двадцати лет назад диагностировали онкологию на ранней стадии – сделали операцию, обошлось без лучевой и химиотерапии. С тех пор болезнь не возвращалась, Ирина говорит, что здорова.

Салтыкова любит загорать в Сочи: «К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в умном купальнике: он не оставляет белых следов на коже, то есть тело загорает равномерно, ткань имеет эффект солнцезащитного крема, шикарный бонус- купальник мгновенно сохнет и даже обеспечивает небольшую утяжку».

Ирина Салтыкова Фото: Instagram.com

Наталья Штурм

54-летняя певица последнее время часто демонстрирует осиную талию и пышную грудь. И это не случайно. Наталья Штурм принимала участие в телепрограмме, где ей подкорректировали внешность – увеличили грудь, а также сделали круговую подтяжку лица и верхнюю блефаропластику. Кроме того, Наталье Штурм провели косметологические процедуры – убрали морщины в зоне декольте с помощью инъекций препаратов на основе гилуароновой кислоты.

Наталья Штурм Фото: Instagram.com

Любовь Толкалина

42-летняя актриса часто балует поклонников откровенными фотографиями. Теперь она видимо станет делать это чаще, так как Толкалина рассталась с любимым мужчиной. Этим снимком Любовь прощается с пляжным сезоном: «Последние дни у моря, так и хочется забрать с собой пейзаж и воздух - все, что видят глаза и ощущает кожа, с собою в Москву. Положить все это в чемодан и увезти».

Любовь Толкалина Фото: Instagram.com

Анфиса Чехова

42-летняя телеведущая любит демонстрировать свои формы. Чехова выглядит прекрасно, поэтому давно уже стало рекламным лицом (а точнее телом) купальников на пышные формы. Вот этот купальник стоит около 10 тысяч рублей. Сама Анфиса называет этот наряд купальником «на формястых» девочек: «Плавки можно носить на бедрах или ретро-вариант высоко на талии, так, чтобы не видно было пупка - так сейчас супер модно. Учитывая, что только мои фото в купальниках набирают много лайков или комментов, то я давно уже должна перестать выкладывать что-то кроме них».