40 килограммов марихуаны и 20 футбольных полей дикорастущих наркосодержащих растений: Полиция провела операцию "Мак-2020"

Фото: предоставлено ГУ МВД по Московской области

Настоящий рекорд: с 7 по 16 сентября на территории Московской области полицейские выявили 12 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, изъято 226 растений конопли. Во время оперативно-профилактической операции «Мак - 2020» они уничтожили 38 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади более 14,4 га (примерно 20 футбольных полей).

- За незаконный сбор дикорастущих наркосодержащих растений к уголовной ответственности привлечено 4 человека. 8 злоумышленников за незаконное культивирование наркосодержащих растений, из них 4 - к административной, 4 - к уголовной, - сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции изъяли более 40 килограммов готового наркотика. Фото: предоставлено ГУ МВД по Московской области

По фактам обнаружения плантаций конопли возбуждено 124 уголовных дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. За время проведения операции к уголовной ответственности привлечено 118 человек, к административной – 98.

Сотрудники полиции изъяли более 40 килограммов готового наркотика: 22 килограмма каннабиса (марихуаны), 16 килограммов частей наркосодержащих растений, 37 граммов гашиша, 1,4 килограмма героина, 9,5 граммов кокаина и 226 кустов наркосодержащего растения конопля.