Второй этап Кубка России по фигурному катанию: Медведева против Трусовой

Фигуристка Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федерация фигурного катания России на своем официальном сайте объявила о начале продажи билетов на второй этап Кубка России, который пройдет с 10 по 13 октября в столичном «Мегаспорте», где в начале сентября состоялись и предсезонные прокаты.

Билеты пока есть и стоят они от 600 до 2500 рублей. Но, судя по «шахматной» рассадке и только на нижних трибунах, их будет продано не много (не более 20 процентов от вместимости 10-тысчной арены). Но будут ли туда пускать любителей фигурного катания со школьниками, у которых в это время будут каникулы? Вот что сказал по этому поводу президент федерации фигурного катания России Александр Горшков: «Сейчас мы продаем билеты, чтобы на соревновании присутствовали зрители. Дальше надо исходить из развития событий. Будем надеяться, что это все сохранится. Нет — будем действовать в соответствии с указом мэра Москвы.

Будет ли запрещен школьникам проход на этап Кубка России в Москве? У нас пока нет никаких ограничений по этому поводу», - приводит слова Горшкова «Спорт день за днем».

Кого же мы увидим на московском льду? В предварительной заявке в группе «Мастер спорта» числятся следующие спортсмены:

Женщины: Александра Трусова, Евгения Медведева, Станислава Константинова.

Мужчины: Артур Даниелян, Антон Шулепов, Александр Самарин, Петр Гуменник.

Пары: Павлюченко и Ходыкин, Пепелева и Плешков, Мишина и Галлямов.

Танцы на льду: Конкина и Дрозд, Синицина и Кацалапов, Морозова и Базин.

Но, возможны изменения. К примеру, Евгения Медведева собиралась выступить и на первом сентябрьском этапе в Сызрани, но после предсезонных прокатов снялась из-за травмы. Окончательные списки участников появятся только 10 октября, после того как утвердят стартовые протоколы.

Но если заявка останется без изменений – это будет что-то! Против Медведевой, которая спустя два года вернулась к Этери Тутберидзе, будет сражаться Александра Трусова, перешедшая этой весной со скандалом из "Самбо-70" в академию "Ангелы Плющенко".

Но это только разведка боем на ледовом фронте. Напомним, что из-за пандемии ФФКР ввела новые правила. Теперь, чтобы попасть на декабрьский чемпионат страны, где будет проходить отбор в сборную России, фигуристам необходимо принять участие в двух этапах Кубка России их пяти.

Напомним, что на первом этапе в Сызрани у одиночниц за явным преимуществом победила двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

Вот как выглядит предварительная заявка на предстоящие этапы у одиночниц:

II этап, Москва, 10 — 13 октября 2020

Трусова А., Медведева Е. Константинова С.

III этап, Сочи, 23 — 27 октября 2020

Щербакова А., Туктамышева Е., Гулякова А., Самодурова С.

IV этап, Казань, 8 — 12 ноября 2020

Косторная А., Трусова А., Самодурова С.

V этап, Москва, 5 — 8 декабря 2020

Косторная А., Туктамышева Е. , Синицына К., Гулякова А.