"Может, она где уборщицей работала": сводник рассказал о знакомстве Высоцкой и Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая Фото: Евгения ГУСЕВА

Юлия Высоцкая почти 30 лет замужем за Андреем Кончаловским. Она стала пятой супругой именитого режиссера. В киношной тусовке ходили слухи, что артист познакомился с Юлей в лифте на "Кинотавре". Начинающей актрисе тогда было 22 года, а режиссеру - 58. Однако известный сводник Петр Листерман раскрыл свою версию встречи Кончаловского с Высоцкой.

Петр Листерман всю жизнь знакомит богатых и знаменитых с потенциальными невестами. За эти услуги он получает приличное вознаграждение. "Раньше это было 100 тысяч долларов, сейчас 30. Клиентов стало меньше. Но у меня в контракте есть пункт, что олигарх может отблагодарить меня в случае свадьбы. Иногда сумма благодарности составляет 100 тысяч долларов, иногда меньше", - признается он.

Одно время Петр тесно общался с режиссером Андреем Кончаловским. Их первая встреча произошла в Италии. Элитный сводник оказался хорошим рассказчиком и поделился с мэтром увлекательными историями из своей жизни.

Услышанное так впечатлило Андрея Сергеевича, что в голове тут же созрела идея снять фильм. Несложно догадаться, что речь идет о картине "Глянец". В ленте описаны многие забавные случаи из практики Листермана. А сам Петр стал прототипом одного из героев.

Однако Андрей Сергеевич не стал умалчивать о подробностях и собственной личной жизни. Кончаловский красиво вписал в фильм свою историю знакомства с Юлей Высоцкой.

"Там есть фрагмент, где герой, которого списали с меня, ищет жену для олигарха. И он все никак не может ее найти, а потом смотрит на уборщицу, которую как раз Высоцкая играла, и понимает, что она-то и подходит. Приводит ее в порядок, преображает. Вот, может, и Кончаловский так Юлю увидел. Может, она где уборщицей работала", - поделился мнением Петр в интервью Дмитрию Гордону для его YouTube-канала.

Меж тем, сам Кончаловский ранее откровенничал о том, как просил руки Высоцкой. Дело в том, что не все родственники актрисы поддержали ее выбор связать судьбу с именитым режиссером. Андрей Сергеевич вспомнил непростой разговор с дедом Юлии. Пенсионер был настолько огорчен известием о грядущей свадьбе внучки, что не смог сдержать слез.

Актриса выросла в Новочеркасске. Юля - потомственная донская казачка. Ее дедушка носил говорящую "казачью" фамилию Мелихов. "Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за Егора, моего сына. Тогда он просто ушел на балкон, чтобы скрыть слезы. Такой вот замечательный человек был", - рассказал режиссер в эфире программы "ЖЗЛ - Жалкая замена литературы".

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, несмотря на большую разницу в возрасте, сумели создать крепкую семью. Они поженились поженились в 1998 году, а год назад супруги обвенчались. У 83-летнего режиссера и 47-летней актрисы двое общих детей. Их дочка Мария на четыре года старше Петра. Восемь лет назад девочка вместе с отцом попала в страшное ДТП во Франции. Наследница получила серьезные травмы. Долгое время девушка находилась в коме, после чего для ее родных начались долгие годы борьбы и надежд. Мэтр как-то признался, что старается смотреть на произошедшее оптимистично. По его словам, спастись от отчаяния ему помогло обретение нового смысла жизни. "Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима", - признался Андрей Сергеевич.