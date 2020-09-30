Известные актеры, севшие в режиссерское кресло

Кадр из фильма «Красотка в ударе»

Специально к премьере онлайн-кинотеатр IVI собрал еще пять фильмов, в которых прославленные актеры стали режиссерами.

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«Красотка в ударе»

Это кино вполне можно было бы назвать женским: режиссер – Яна Гладких, сценарист – Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо»), а главная героиня – женщина. В один прекрасный день Полина начинает видеть себя в зеркале неотразимой красоткой. Это произошло после того, как она получила удар по голове. И теперь на самом деле не важно, как она выглядит в реальности, главное, что ощущает она себя на все 100. Яна Гладких, для которой эта картина стала режиссерским дебютом, считает, что фильм получился о том, что только сам человек может быть источником счастья и гармонии.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Сюжет фильма достаточно старый – первая картина об Уолтере Митти появилась в Голливуде еще в 1947 году. Это история скромного сотрудника журнала Life, который живет тихо и незаметно, но в мечтах покоряет вершины и преодолевает разные препятствия. Когда по работе Уолтеру нужно отправиться на поиски таинственного фотографа, он наконец-то и в жизни переживает приключения, которые раньше только воображал. Бен Стиллер сыграл главную роль, выступил как режиссер и продюсер. Он говорил, что когда прочитал сценарий, то понял, что это то самое кино, которое он хотел бы посмотреть... Дело было за малым – снять его, и Бен начал работу.

Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

«Дело Ричарда Джуэлла»

Этот фильм актуален как никогда. Главный герой Ричард Джуэлл работал охранником на Олимпиаде в Атланте. Как-то раз он нашел подозрительную сумку, быстро организовал эвакуацию, и бомбу, которая была в сумке, вовремя обезвредили. Однако из национального героя Джуэлл быстро превращается в главного подозреваемого, в том числе благодаря прессе. Режиссер этого фильма Клинт Иствуд в кино с 1950-х, когда он начал сниматься в сериалах. Он не только снимается и снимает, но еще и пишет музыку. Когда «Дело Ричарда Джуэлла» вышло на экраны, фильм как хвалили, так и критиковали за фактические неточности. Но члены съемочной группы сочли это знаком того, что история задела публику за живое.

«Мартовские Иды»

В центре сюжета этого фильма – большая политика. Губернатор Майк Моррис (Джордж Клуни) готовится баллотироваться в президенты. Его молодой помощник Стивен Майерс (Райан Гослинг) случайно узнает о Моррисе компрометирующую его информацию. Когда настает момент выбора, использовать эту информацию в свою пользу или нет, Майерс обращается к губернатору с предложением... Смотрите на IVI фильм, за который Джордж Клуни получил более 10 номинаций на самые престижные кинонаграды.

Кадр из фильма «Мартовские Иды» Фото: EAST NEWS

«По соображениям совести»

Фильм рассказывает историю невероятного человека Десмонда Досса (Эндрю Гарфилд), который стал одним из первых «отказчиков», то есть запретил себе носить оружие по религиозным соображениям. Тем не менее, он принял участие во Второй мировой в качестве санитара и спас в первом же бою около 75 человек. Режиссер этого фильма – известный актер, «безумный Макс» Мэл Гибсон. Это была его пятая режиссерская работа, и в период съемок он переживал не лучшие времена. Репутация Мэла сильно пострадала от неполиткорректных высказываний, но этот фильм полностью оправдал Гибсона в глазах Голливуда.

Кадр из фильма «По соображениям совести» Фото: EAST NEWS

«В диких условиях»

Главный герой картины Кристофер МакКэндлесс – реальный человек. Он родился в 1968 году, хорошо учился, закончил университет, а потом пожертвовал на благотворительность большую часть своих денег и отправился путешествовать. Его странствия по Америке продолжались два года, и в итоге оказался на Аляске. Там он жил в заброшенном автобусе и вел дневник, из которого мы и узнал о жизни Алекса Супербродяги (такое имя взял Кристофер). Шон Пенн говорил, что хотел снять фильм с того момента, как почитал книгу о МакКэндлессе, в 1996 году. Однако ему пришлось 10 лет ждать согласия родителей главного героя на экранизацию.