Загадочная смерть дочери Владимир Конкина Софии: версии и подробности расследования

София Конкина и ее отец актер Владимир Конкин Фото: Иван ВИСЛОВ

Всего 32 года было Софии Конкиной, дочери заслуженного артиста России, того самого киношного Шарапова Владимира Конкина. Девушки не стало при загадочных обстоятельствах: ушла не тренировку в бассейн и не вернулась. Что же на самом дело произошло и какие версии рассматривает следствие?

22 сентября после ссоры с женихом Михаилом София ушла из дома, прихватив с собой сумку для бассейна и бутылку вина. На часах было 20.30. До спортзала ей идти не больше 15 минут. Но в клубе «JUMP” на Красной Пресне София появилась только в 23.00, то есть за час до его закрытия. Где она провела два часа, до сих пор не установлено. В бассейне что-то случилось, и она несколько минут провела под водой, до того момента, пока ее не заметили другие посетители. Тренер вытащил Софию, но судя по всему, было поздно. В 23.40 врачи скорой зафиксировали клиническую смерть. В 00.10 Софию, сердце которой сумели запустить реаниматологи, доставили в Больницу имени Боткина. 23 сентября она умерла, не приходя в сознание. По заключению врачей: легкие были полностью заполнены водой, отказали почки.

Владимир Кинкин тяжело переживает смерть дочери Фото: Иван МАКЕЕВ

28 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинение до сих пор никому не предъявлено. Причины смерти не установлены.

29 сентября Софию похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилой ее матери Аллы Конкиной, единственной жены актера. Сразу после похорон адвокат семьи Конкиных получила заключение экспертизы: в крови Софии обнаружили 3 промилле алкоголя (что равно выпитой бутылке вина - Ред.) и снотворное диозепам.

Следствие рассматривает несколько версий.

У Софии Конкиной осталась сиротой дочь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несчастный случай

В бассейне мог случиться сердечный приступ или судороги, что привело к утоплению. Но в этом случае есть масса вопросов к администрации фитнес клуба: почему ей вовремя не оказали помощь?

Убийство

Учитывая, что записи с камер видеонаблюдения пропали, неизвестно, кто находился рядом с женщиной в бассейне. Ее могли утопить. В пользу такого развития событий говорит тот факт, что женщина профессионально занималась плаванием и отлично владела техникой дыхания. Кроме того, в бассейне глубина всего 1 метр 60 сантиметров. Взрослому человеку утонуть практически невозможно.

Отравление

Помимо алкоголя в крови обнаружено снотворное, которое, по словам родственников, София никогда не употребляла. Кто-то мог добавить диазепам в вино. Семья Конкиных подозревает, что это мог сделать сожитель Софии, Михаил, после ссоры с девушкой. Сочетание алкоголя и снотворного могло резко ухудшить ее состоянии в бассейне.

Самоубийство

София с детства обожала плавание и не представляла своей жизни без воды. В день смерти она выпила бутылку вина и пришла именно в бассейн. Возможно, она таким способом решила свести счеты с жизнь.

Родные подозревают жениха Софии Михаила Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ИЗВЕСТНО О СОФИИ

Она была единственной дочкой актера, который воспитывал еще двоих сыновей-близнецов. София училась в православной гимназии, окончила музыкальную школу. Но творчеством заниматься не хотела и поступила в юридический вуз. После его окончания она несколько лет работала адвокатом, но успехов так и не добилась. В 2008 году вышла замуж и через год родила единственную дочку. Но брак был неудачным. После развода София одна воспитывала дочь. Сейчас девочке 11 лет. За пять лет София сменила более 10 рабочих мест. Дольше всего она работала менеджером по продаже элитной недвижимости. Увлекалась спортом.

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