Андреас Гранквист и Артем Дзюба (слева направо) в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами Швеции и России, 2018 год. ФОТО: Станислав Красильников/ТАСС

Первый канала объявил, что покажет в прямом эфире два октябрьских матча сборной России. В четверг, 8 октября российская команда играет со Швецией товарищеский матч, начало в 19.30. Матч Лиги Наций Россия – Турция состоится в воскресение 11 октября и начнется в 21.45.

В октябре сборная России проведет еще одну игру Лиги Наций – со сборной Венгрии. Она запланирована на 14 октября (21.45). Первый канал пока официально не сообщал о планах транслировать этот матч, но скорее всего и встреча окажется в его сетке вещания.

Одновременно РФС определился со стадионами, где пройдут игры. Матч Россия – Швеция должен был состоятся в Стокгольме, но в связи с пандемической ситуацией и неясными карантинными мерами в Европе был перенесен в Москву. Игра состоится в на стадионе ЦСКА «ВЭБ-арена». Два других матча сыграют на динамовской «ВТБ-арене».

Встречи по регламенту УЕФА будут проходить при закрытых трибунах. «Мы обращались в УЕФА с просьбой разрешить определенному числу зрителей присутствовать на матче. Но там приняли другое решение. Если бы разрешили, то мы возможно играли бы в «Лужниках», которые в обычное время могут вмещать 80 тысяч зрителей», - рассказал накануне в общении с журналистами главный тренер сборной России Станислав Черчесов.