Защитит ли от коронавируса давно известная полиомиелитная вакцина и что еще поддержит иммунитет

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На днях журналист и радиоведущая Юлия Латынина выступила в программе «Код доступа» на радио «Эхо Москвы» с предположением, что живые вакцины против гриппа, кори и полиомиелита способны подстегнуть иммунитет и в отношении сопротивления ковиду. «КП» проверила гипотезу вместе со знаменитым ученым – микробиологом, профессором и главным научным сотрудником Института молекулярной биологии РАН Петром Чумаковым. По словам ученого, применение живой полиомиелитной вакцины действительно способно тренировать неспецифический иммунитет, способный противостоять и коронавирусу. Но можно ли рекомендовать миллионам людей использовать живую полиомиелитную вакцину самостоятельно в качестве профилактики COVID-19? «КП» рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании, к.м.н., иммунолог Николай Крючков.

Живая ослабленная вакцина против полиомиелита, так же, как и противотуберкулезная БЦЖ вакцина может вызывать особую перестройку иммунитета, в первую очередь, неспецифического, говорит эксперт. Неспецифического - то есть общего. Не направленного на какую-то конкретную болезнь. После прививки живой вакциной по данным доклинических исследований, такое изменение иммунитета действительно происходит. Есть предположение о том, что, если иммунизация была проведена в детстве, то, якобы, иммунный ответ перестраивается на всю жизнь. И научные работы на эту тему действительно есть, но все же это не полноценные клинические исследования. То есть эта теория наукой пока считается недостаточно доказанной.

Эксперт по разработке, регистрации и исследованиям лекарств, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

- Вспомните, что еще весной этого года говорили о том, что по эпидемиологическим наблюдениям в похожих соседних странах и регионах, таких как Западная и Восточная Германия, Португалия и Испания – была зафиксирована кратная разница в заболеваемости и смертности при отсутствии каких-то видимых отличий в популяции, уровне медицины и экономике. Оказалось, что явным фактором такого расхождения стало наличие или отсутствие всеобщей обязательной вакцинации БЦЖ (делается в младенчестве - прим. Ред.). Поэтому и появилась гипотеза, что эта вакцина может влиять на течение COVID-19. Вслед за этим появилась гипотеза и о том, что схожим образом работает живая вакцина от полиомиелита.

По БЦЖ начались исследования профилактической эффективности в отношении заболевания ковидом. Крупное исследование, например, проводится среди медработников в Австралии, однако результаты станут известны не раньше середины 2021 года, - говорит иммунолог Николай Крючков. - Текущих крупных исследований такого плана по полиомиелитной вакцине я не знаю ни одного. Пока я бы такие предположения расценивал именно как гипотезу. Безусловно, не лишенную оснований. Но при этом не имеющую пока полноценных научных доказательств.

Живая полиомиелитная вакцина действительно безопасна, но и случаи осложнений бывают. Правда, в совсем незначительном порядке: от 1 случая на миллион – до 1 случая на 3 миллиона применений. Происходит это, потому что живой ослабленный вирус в вакцине может реактивироваться (грубо говоря, воспрянуть - прим. Ред.) у небольшого количества людей и вызывать похожие на полиомиелит клинические проявления, стойкие и тяжелые. Еще из преимуществ вакцины – она очень дешевая, уже зарегистрирована и производится. Наработать достаточно большое количество для иммунизации не составит большого труда.

Однако то, что предлагается применять вакцину каждые три недели, вызывает у эксперта сомнения.

- Вспомните недавнюю историю с гидроксихлорохином, - подчеркивает Николай Крючков. - Вроде бы известный и широко применяемый препарат, его проверяли в лабораторных условиях. А потом оказалось, что дозы нужны были в несколько раз больше, чем обычные терапевтические дозы для лечения и профилактики малярии, и курс применения должен составлять дней 10. В конце концов и вовсе оказалось, что, к сожалению, применение препарата вызывает летальные исходы и вероятно, не уменьшило, а даже увеличило смертность от ковид. Тем более, что также рекомендовалось совместное использование противомалярийных препаратов с азитромицином, что еще более увеличивало вероятность развития тяжелых аритмий. Поэтому без достаточных клинических испытаний, нельзя говорить ни о каком доказанном действии медицинских технологий, в том числе и живой полиомиелитной вакцины в отношении новой коронавирусной инфекции. Пока нельзя утверждать, что она защитит вас от коронавируса на три недели, или на какое-то другое время.

Для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия наш эксперт рекомендует пить витамин D3 и цинк в виде биологически активных добавок (перед началом применения обязательно проконсультируйтесь с врачом!). Регулярные прогулки на свежем воздухе в немноголюдных парках, лёгкую физическую активность, полноценное питание с обязательным содержанием белков и пониженным количеством жиров и углеводов. Иммуномодуляторы принимать не нужно, а вот привиться от гриппа в этом сезоне стоит. Для пожилых людей также важно сделать прививку и от пневмококка.

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